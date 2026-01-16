close-btn
OpenAI запустила новий ШІ-сервіс

16.01.2026 18:40
Ольга Деркач

OpenAI запустила ChatGPT Translate — окремий вебінструмент для перекладу, який підтримує понад 50 мов і позиціонується як прямий конкурент Google Translate

Фото: freepik.com

Візуально обидва сервіси дуже схожі: у них є два текстові поля — одне для введення або вставлення тексту оригіналу, друге — для відображення перекладу, а також випадаючі меню для вибору мов перекладу.

Втім, є й помітні відмінності. Google Translate дозволяє перекладати не лише текст, а й завантажені зображення, документи та навіть вебсайти. На головній сторінці ChatGPT Translate зазначено, що сервіс може перекладати з тексту, зображень і голосу, однак підтримка зображень поки недоступна в жодній версії.

Цікаве по темі: OpenAI купує медичний стартап Torch

Десктопний сайт перекладає лише текст, тоді як у мобільному браузері можна перекладати або текст, або використовуючи мікрофон пристрою. Також сервіс OpenAI має додаткові пресети, які задають стиль перекладу — наприклад, «переклади це й зроби більш офіційним для бізнесу».

Звичайний чат-бот ChatGPT уже багато років підтримує переклад, тож фактично OpenAI просто винесла цю функцію в окремий вебсервіс. Наразі немає жодних ознак появи застосунку ChatGPT Translate в App Store чи Google Play. OpenAI також не робила офіційних заяв про запуск і не підтвердила, яка саме модель ШІ забезпечує роботу цього інструмента.

Нагадаємо, що у межах чергової спроби відповісти на зростання занепокоєння щодо впливу ШІ на молодь OpenAI нещодавно оновила свої настанови про те, як її моделі мають поводитися з користувачами до 18 років, а також опублікувала нові матеріали з ШІ-грамотності для підлітків та батьків.

Раніше ми писали, скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO. Наразі OpenAI контролює близько 17% світового ринку чат-ботів завдяки флагманському продукту — лінійці ChatGPT, яка має численні сценарії використання на платформах для розробників та в повсякденних застосунках.

Джерело: The Verge.

