Вчені розробили «суператоми» для стабільних квантових комп’ютерів

Вчені з Технологічного університету Чалмерса у Швеції представили нову квантову концепцію — так звані «гігантські суператоми», які можуть захищати квантову інформацію та підвищити стабільність майбутніх квантових комп’ютерів

Квантові комп’ютери вважаються проривною технологією для фармацевтики, шифрування та складних обчислень. Однак їх розвиток стримує одна з ключових проблем — декогеренція. Це процес, коли кубіти (одиниці квантової інформації) втрачають дані через взаємодію з навколишнім середовищем. Навіть незначні збурення, зокрема електромагнітний шум, можуть зруйнувати квантові стани.

«Квантові системи надзвичайно потужні, але водночас дуже крихкі. Ключ до їхнього практичного застосування — навчитися контролювати взаємодію з навколишнім середовищем», — пояснює дослідник Лей Ду.

Запропонована модель поєднує два підходи — «гігантські атоми» та «суператоми». Гігантські атоми взаємодіють із середовищем одразу в кількох точках, що допомагає зберігати інформацію та зменшує вплив декогеренції. Водночас суператоми — це штучно створені системи з кількох атомів, які працюють як єдине ціле.

У новій концепції ці підходи об’єднані: кілька «гігантських атомів» функціонують як один об’єкт, що дозволяє зберігати та контролювати інформацію відразу з кількох кубітів.

Читайте також: Учені виявили на Марсі гігантську піраміду

«Гігантський суператом можна уявити як систему, де кілька елементів працюють разом і забезпечують новий тип взаємодії світла та матерії. Це дозволяє зберігати та керувати квантовою інформацією без ускладнення апаратної частини», — зазначає Лей Ду.

Дослідники також підкреслюють, що така архітектура відкриває нові можливості для створення заплутаних квантових станів — ключового елемента масштабних квантових обчислень.

«Гігантські суператоми відкривають нові можливості та дають потужний інструментарій. Вони дозволяють керувати квантовою інформацією способами, які раніше були вкрай складними або неможливими», — додає професорка Янін Шплеттштоссер.

Наразі концепція залишається теоретичною, але вчені вже працюють над її практичною реалізацією. Очікується, що такі системи зможуть інтегруватися з іншими квантовими технологіями та допоможуть створити масштабовані та стабільні квантові комп’ютери.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Глобальне потепління на Землі прискорилося — учені

Учені представили проєкт станції, що доставить людей на далекі планети

Учені назвали точний вік Всесвіту

За матеріалами scitechdaily.com.