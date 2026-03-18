Учені виявили на Марсі гігантську піраміду

На поверхні Марса знову обговорюють загадкову структуру, яка за формою нагадує піраміду. Об’єкт, зафіксований на знімках NASA, викликав хвилю дискусій щодо можливого існування давньої цивілізації на Червоній планеті

Йдеться про тристороннє утворення, яке вперше помітили ще у 2001 році на кадрах місії Mars Global Surveyor. Дослідник Кіт Лейні натрапив на нього під час аналізу поверхні Марса у пошуках незвичних геологічних форм. За його словами, структура виглядає настільки впорядкованою, що її складно однозначно пояснити природними процесами.

Пізніше ці зображення повторно привернули увагу після того, як документаліст Браян Доббс поширив відео з відповідною ділянкою. Він заявив, що об’єкт може бути співмірним із Великою пірамідою в Єгипті. Водночас дослідник визнав: це не є доказом існування життя, але ставить питання про можливе минуле планети.

Структура розташована у західній частині каньйону Кандор Часма — одному з найбільших у системі Valles Marineris. Цей регіон відомий складним рельєфом, стрімкими схилами та шаруватими породами, які можуть формувати незвичні геометричні форми.

Об’єкт зафіксовано на кількох знімках, зроблених у різні роки — від 2001 до 2016-го. Попри зміну освітлення, кута зйомки та якості зображень, структура стабільно демонструє тристоронню симетрію. На пізніших фото з вищою роздільною здатністю помітні чіткіші краї та більш виражені контури.

Деякі дослідники вважають, що така форма може бути результатом природних процесів — ерозії, зсувів і нашарування гірських порід. Водночас інші не виключають, що об’єкт може мати штучне походження.

Дискусію підігрівають і старі експерименти ЦРУ, відомі під кодовою назвою Project Stargate. Згідно з розсекреченими матеріалами, у межах проєкту намагалися дослідити Марс за допомогою так званої астральної проєкції. Один із учасників описував об’єкти, схожі на піраміди, а також ознаки можливої інфраструктури.

Попри гучні припущення, жодних науково підтверджених доказів штучного походження цієї структури наразі немає. Вчені наголошують: без безпосереднього дослідження поверхні Марса зробити остаточні висновки неможливо.

Втім сама поява подібних форм на знімках продовжує підігрівати інтерес до планети та залишає відкритим питання: чи могла колись на Марсі існувати цивілізація, сліди якої ми лише починаємо помічати.

Джерело: DailyMail.