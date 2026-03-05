На Землі утвориться новий суперконтинент — учені

У науковому виданні Geological Magazine з’явилося дослідження, присвячене тому, яким може стати вигляд Землі через сотні мільйонів років. У роботі розглянуто чотири потенційні сценарії формування нового суперконтиненту

Дослідники зазначають, що тектонічні плити постійно перебувають у русі, тому нинішнє розташування материків не є сталим і в дуже далекому майбутньому карта планети може змінитися до невпізнаваності.

Першу можливу конфігурацію вчені називають Новопангеєю. За цим сценарієм Атлантичний океан поступово розширюватиметься, тоді як Тихий — навпаки звужуватиметься. У результаті Американські континенти зрештою зблизяться і з’єднаються з Євразією та Африкою, а Австралія переміститься на північ і стане частиною азійського масиву суші.

Другий варіант отримав назву Пангея Проксіма. У такій моделі материки поступово сходяться так, що формують замкнену структуру навколо відносно невеликого океанічного басейну. Фактично континенти створюють своєрідне кільце суші, яке оточує центральний океан.

Третій сценарій — Ауріка. Він передбачає поступове закриття як Атлантичного, так і Тихого океану. У підсумку вся суша Землі зосередиться переважно вздовж екваторіальної зони, утворивши єдиний масив континентів, розташований у тропічних широтах.

Четверта модель отримала назву Амасія. У цьому випадку більшість материків переміщується до північних широт і концентрується поблизу Північного полюса. Водночас Антарктида, згідно з розрахунками, може залишитися відокремленою та не приєднатися до нового суперконтиненту.

Цікаве по темі: Життя на Землі могло існувати без кисню — учені

Додаткові кліматичні моделі, проведені для сценаріїв Ауріки та Амасії, показали значні відмінності у майбутніх умовах на планеті. У випадку Амасії вчені припускають можливі порушення глобальної глибоководної циркуляції океанів. Така зміна може спричинити тривале та стабільне заледеніння полярних регіонів.

Натомість для моделі Ауріки прогнозується інша кліматична картина. Дослідники очікують більш теплі та посушливі умови, а середня глобальна температура може зрости приблизно на 3°C.

Автори роботи підкреслюють, що об’єднання континентів у будь-якій формі неминуче впливає на глобальні природні процеси. Зміна конфігурації суші здатна перебудувати океанічні течії, змінити перенесення тепла і вологи по планеті та посилити конкуренцію між видами за доступ до ресурсів. У сукупності такі фактори можуть підвищити ймовірність масштабних хвиль вимирання.

Разом із тим дослідники наголошують, що прогнози, які охоплюють сотні мільйонів років, неминуче мають високий рівень невизначеності. На майбутній вигляд планети можуть впливати численні чинники — розвиток рослинності, інтенсивність вулканічної активності, концентрація парникових газів в атмосфері, а також сучасні процеси, включно із забрудненням океанів.

У підсумку науковці зазначають, що довготривале існування будь-якого біологічного виду значною мірою залежить від здатності зберігати рівновагу з навколишнім середовищем і підтримувати стабільність власної екосистеми.

Джерело: noworries.