Apple представила нові моделі MacBook

Компанія Apple представила оновлені моделі MacBook Air та MacBook Pro з новими чипами серії M5 і збільшеним базовим обсягом пам’яті. Таким кроком компанія намагається стимулювати попит на тлі ослаблення ринку ПК, який опинився під тиском через зростання вартості пам’яті

Оновлення включає новий MacBook Air на базі чипа M5, а також старші моделі MacBook Pro з процесорами M5 Pro та M5 Max. За словами компанії, ці чипи забезпечують суттєве зростання продуктивності та можливостей обробки ШІ безпосередньо на пристрої.

13-дюймовий MacBook Air стартує від $1 099 і тепер стандартно оснащений сховищем на 512 гігабайтів — це вдвічі більше, ніж у базовій конфігурації попереднього покоління. У попередній лінійці за версію з 512 ГБ потрібно було платити $1 199, тому нова стартова ціна фактично означає зниження вартості для цього рівня пам’яті.

Після переходу з процесорів Intel на власні чипи серії M, який розпочався у 2020 році, Apple неодноразово наголошувала на покращенні продуктивності та часу автономної роботи, що допомогло компанії відрізнятися від виробників ПК на базі Windows.

14-дюймові моделі MacBook Pro з чипом M5 Pro стартують від $2 199 і тепер мають 1 терабайт сховища у стандартній комплектації — раніше у багатьох базових версіях було лише 512 ГБ.

Збільшуючи базовий обсяг пам’яті в MacBook Pro, Apple застосувала подібну цінову стратегію: компанія підвищує стандартні конфігурації, водночас майже не змінюючи заявлені стартові ціни.

Останніми роками глобальний ринок ПК демонструє нестабільний попит. Виробники активно конкурують за ціною, оскільки споживачі та бізнес відкладають оновлення пристроїв після різкого зростання продажів ноутбуків під час пандемії.

Чипи пам’яті, зокрема DRAM та NAND flash, є ключовими компонентами ноутбуків, які впливають на продуктивність і обсяг сховища. Їхня вартість різко зросла через обмежену пропозицію, оскільки виробники напівпровідників дедалі більше зосереджуються на випуску чипів для систем штучного інтелекту.

Джерело: Reuters.