Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

Фінансові показники підприємств за 2025 рік вже доступні в YouControl. Станом на зараз фінансову звітність подали 381,9 тис. компаній

Десятка лідерів за чистим доходом від реалізації:

ТОВ «Д.Трейдінг» — 292,4 млрд грн (+35,5%). АТ «НАЕК “Енергоатом”» — 254,7 млрд грн (+23,0%). ТОВ «АТБ-Маркет» — 247,3 млрд грн (+18,4%). ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» — 130,3 млрд грн (+4,3%). АТ «НАК “Нафтогаз України”» — 124,6 млрд грн (-21,1%). ТОВ «ДЛ Солюшн» — 114,1 млрд грн (+29,6%). ТОВ «Сільпо-Фуд» — 106,1 млрд грн (+14,0%). ТОВ «Кернел-Трейд» — 105,9 млрд грн (+16,5%). АТ «Укрнафта» — 99,4 млрд грн (-5,5%). АТ «Українська залізниця» — 89,0 млрд грн (-13,5%).

Серед компаній-лідерів половина перебуває у державній власності.

Наразі фінансову звітність подало на 11% менше юросіб, ніж торік. Водночас, з огляду на попередні роки, у найближчі місяці кількість поданих звітів може зрости ще на 10–20%.

Раніше ми також писали, що минулого року податкові надходження України становили 2,01 трлн грн (52,57% від загального обсягу доходів державного бюджету).

Найбільшу частку в структурі податкових надходжень забезпечили внутрішні податки на товари та послуги — 1,13 трлн грн, або 29,47% усіх доходів бюджету. Зокрема, надходження від ПДВ з імпортних товарів становили 542,44 млрд грн, тоді як ПДВ з вітчизняних товарів — 306,49 млрд грн з урахуванням бюджетного відшкодування. Акцизні податки дали ще 280,89 млрд грн.

