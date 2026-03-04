close-btn
PaySpaceMagazine

Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

04.03.2026 18:00
Микола Деркач

Фінансові показники підприємств за 2025 рік вже доступні в YouControl. Станом на зараз фінансову звітність подали 381,9 тис. компаній

Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

Фото: motionarray.com та tr.tax.gov.ua

Десятка лідерів за чистим доходом від реалізації:

  1. ТОВ «Д.Трейдінг» — 292,4 млрд грн (+35,5%).
  2. АТ «НАЕК “Енергоатом”» — 254,7 млрд грн (+23,0%).
  3. ТОВ «АТБ-Маркет» — 247,3 млрд грн (+18,4%).
  4. ТОВ «ГК “Нафтогаз Трейдинг”» — 130,3 млрд грн (+4,3%).
  5. АТ «НАК “Нафтогаз України”» — 124,6 млрд грн (-21,1%).
  6. ТОВ «ДЛ Солюшн» — 114,1 млрд грн (+29,6%).
  7. ТОВ «Сільпо-Фуд» — 106,1 млрд грн (+14,0%).
  8. ТОВ «Кернел-Трейд» — 105,9 млрд грн (+16,5%).
  9. АТ «Укрнафта» — 99,4 млрд грн (-5,5%).
  10. АТ «Українська залізниця» — 89,0 млрд грн (-13,5%).

Читайте також: Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

Серед компаній-лідерів половина перебуває у державній власності.

Наразі фінансову звітність подало на 11% менше юросіб, ніж торік. Водночас, з огляду на попередні роки, у найближчі місяці кількість поданих звітів може зрости ще на 10–20%.

Раніше ми також писали, що минулого року податкові надходження України становили 2,01 трлн грн (52,57% від загального обсягу доходів державного бюджету).

Найбільшу частку в структурі податкових надходжень забезпечили внутрішні податки на товари та послуги — 1,13 трлн грн, або 29,47% усіх доходів бюджету. Зокрема, надходження від ПДВ з імпортних товарів становили 542,44 млрд грн, тоді як ПДВ з вітчизняних товарів — 306,49 млрд грн з урахуванням бюджетного відшкодування. Акцизні податки дали ще 280,89 млрд грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Заощадження українців у банках зросли на 225 млрд грн — звіт

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Скільки грошей надійшло до держбюджету України у січні 2026 — ДПСУ

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Уряд виділив 16 млрд грн Укрзалізниці на пасажирські перевезення 04.03.2026

Уряд виділив 16 млрд грн Укрзалізниці на пасажирські перевезення
Скільки грошей зберігають підприємці в банках 03.03.2026

Скільки грошей зберігають підприємці в банках
НБУ відкликав ліцензію небанку та видалив з реєстру колекторську компанію 28.02.2026

НБУ відкликав ліцензію небанку та видалив з реєстру колекторську компанію
OpenAI залучила $110 млрд інвестицій: куди підуть гроші 28.02.2026

OpenAI залучила $110 млрд інвестицій: куди підуть гроші
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
Reebok закриває магазини в Україні: причини 26.02.2026

Reebok закриває магазини в Україні: причини
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:30

Створено пристрій, що може зберігати дані 10 000 років

 Сьогодні  21:00

Apple представила нові моделі MacBook

 Сьогодні  20:30

Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС

 Сьогодні  20:00

Життя на Землі могло існувати без кисню — учені

 Сьогодні  18:40

OpenAI представила нову модель ChatGPT

 Сьогодні  18:00

Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

 Сьогодні  17:20

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.