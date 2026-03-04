close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI представила нову модель ChatGPT

04.03.2026 18:40
Ольга Деркач

OpenAI випустила оновлення ChatGPT — модель GPT-5.3 Instant. Компанія заявляє, що нова версія має покращити користувацький досвід і змінити тон відповідей, зменшивши надмірно повчальні або емоційні формулювання

OpenAI представила нову модель ChatGPT

Фото: unsplash.com

Оновлення зосереджене на таких аспектах, як тон комунікації, релевантність відповідей та природність діалогу. У компанії зазначають, що ці характеристики не завжди відображаються у стандартних тестах продуктивності, однак саме вони часто визначають, наскільки комфортно користувачам працювати з чат-ботом.

У OpenAI наголосили, що зміни стали відповіддю на відгуки користувачів. У дописі в соцмережі X компанія заявила: «Ми чітко почули ваші відгуки, і 5.3 Instant зменшує крінж».

У прикладі, який навела компанія, порівнюються відповіді моделі GPT-5.2 Instant та нової GPT-5.3 Instant на один і той самий запит. У попередній версії відповідь починалася зі слів: «Перш за все — з вами все гаразд». Саме такі формулювання часто викликали невдоволення користувачів.

У новій версії ChatGPT замість цього просто визнає складність ситуації та переходить до відповіді, не намагаючись заспокоювати користувача.

Цікаве по темі: OpenAI залучила $110 млрд інвестицій: куди підуть гроші

За словами користувачів у соцмережах, попередній стиль відповідей інколи виглядав зверхнім. Дехто скаржився, що чат-бот поводиться так, ніби користувач перебуває у стресі або паніці, хоча той лише шукає інформацію.

У деяких випадках ChatGPT навіть пропонував «зробити кілька глибоких вдихів» або інші заспокійливі поради, що викликало критику з боку частини аудиторії.

Водночас OpenAI пояснює, що намагається знайти баланс між емпатією та наданням чітких відповідей. Компанія також стикається з судовими позовами, у яких чат-бот звинувачують у потенційно негативному впливі на психічне здоров’я користувачів.

Нову модель GPT-5.3 Instant позиціонують як крок до більш природного й менш нав’язливого стилю взаємодії з ChatGPT.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ

OpenAI запускає новий ШІ-інструмент

OpenAI представила застосунок для наукових досліджень

Джерело: TechCrunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Meta запускає функцію ШІ-покупок у Meta AI 04.03.2026

Meta запускає функцію ШІ-покупок у Meta AI
Google представив Nano Banana 2 27.02.2026

Google представив Nano Banana 2
Superhuman (Grammarly) купила ШІ-стартап Rows 24.02.2026

Superhuman (Grammarly) купила ШІ-стартап Rows
ШІ-директор MacPaw перейшов у The Fourth Law 24.02.2026

ШІ-директор MacPaw перейшов у The Fourth Law
Intel запустила ШІ-бота на базі Microsoft Copilot 23.02.2026

Intel запустила ШІ-бота на базі Microsoft Copilot
OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ 21.02.2026

OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  21:30

Створено пристрій, що може зберігати дані 10 000 років

 Сьогодні  21:00

Apple представила нові моделі MacBook

 Сьогодні  20:30

Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС

 Сьогодні  20:00

Життя на Землі могло існувати без кисню — учені

 Сьогодні  18:40

OpenAI представила нову модель ChatGPT

 Сьогодні  18:00

Хто з українських компаній заробив найбільше у 2025 — YouControl

 Сьогодні  17:20

Dogecoin готується до відновлення — відкритий інтерес зростає

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.