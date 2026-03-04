OpenAI представила нову модель ChatGPT

OpenAI випустила оновлення ChatGPT — модель GPT-5.3 Instant. Компанія заявляє, що нова версія має покращити користувацький досвід і змінити тон відповідей, зменшивши надмірно повчальні або емоційні формулювання

Оновлення зосереджене на таких аспектах, як тон комунікації, релевантність відповідей та природність діалогу. У компанії зазначають, що ці характеристики не завжди відображаються у стандартних тестах продуктивності, однак саме вони часто визначають, наскільки комфортно користувачам працювати з чат-ботом.

У OpenAI наголосили, що зміни стали відповіддю на відгуки користувачів. У дописі в соцмережі X компанія заявила: «Ми чітко почули ваші відгуки, і 5.3 Instant зменшує крінж».

У прикладі, який навела компанія, порівнюються відповіді моделі GPT-5.2 Instant та нової GPT-5.3 Instant на один і той самий запит. У попередній версії відповідь починалася зі слів: «Перш за все — з вами все гаразд». Саме такі формулювання часто викликали невдоволення користувачів.

У новій версії ChatGPT замість цього просто визнає складність ситуації та переходить до відповіді, не намагаючись заспокоювати користувача.

За словами користувачів у соцмережах, попередній стиль відповідей інколи виглядав зверхнім. Дехто скаржився, що чат-бот поводиться так, ніби користувач перебуває у стресі або паніці, хоча той лише шукає інформацію.

У деяких випадках ChatGPT навіть пропонував «зробити кілька глибоких вдихів» або інші заспокійливі поради, що викликало критику з боку частини аудиторії.

Водночас OpenAI пояснює, що намагається знайти баланс між емпатією та наданням чітких відповідей. Компанія також стикається з судовими позовами, у яких чат-бот звинувачують у потенційно негативному впливі на психічне здоров’я користувачів.

Нову модель GPT-5.3 Instant позиціонують як крок до більш природного й менш нав’язливого стилю взаємодії з ChatGPT.

Джерело: TechCrunch.