ШІ-директор MacPaw перейшов у The Fourth Law

Володимир Кубицький, який останні півтора року відповідав за розвиток напряму штучного інтелекту (ШІ) в MacPaw, оголосив про завершення роботи в компанії та перехід у defense tech стартап The Fourth Law

Про це він повідомив на своїй сторінці в LinkedIn.

На новому місці він працюватиме над технологіями для оборонного сектору разом із Ярославом Ажнюком та його командою.

Чим займався у MacPaw

У MacPaw Кубицький зосереджувався на розбудові комплексної AI-інфраструктури. Його робота охоплювала розвиток AI Strategy, Product AI та AI Research, а також створення датасетів, розвиток AI Brand і впровадження Internal Intelligence.

Чому переходить у defense tech

Своє рішення Кубицький пояснив мотивацією робити більше для країни та застосовувати технології в оборонному напрямі.

«Протягом холодної зими, часто без світла та тепла, я не припиняв питати себе — чи роблю зараз достатньо для своєї країни? Я знайшов свою відповідь, вона проста і однозначна, тому я переходжу в defense tech», — написав Володимир Кубицький у дописі.

У The Fourth Law він долучиться до розробки рішень, які мають посилити обороноздатність та технологічну перевагу країни, з фокусом на практичному застосуванні високих технологій для критичних завдань безпеки.

