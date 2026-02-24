close-btn
ШІ-директор MacPaw перейшов у The Fourth Law

24.02.2026 10:10
Ольга Деркач

Володимир Кубицький, який останні півтора року відповідав за розвиток напряму штучного інтелекту (ШІ) в MacPaw, оголосив про завершення роботи в компанії та перехід у defense tech стартап The Fourth Law

Фото: freepik.com

Про це він повідомив на своїй сторінці в LinkedIn.

На новому місці він працюватиме над технологіями для оборонного сектору разом із Ярославом Ажнюком та його командою.

Чим займався у MacPaw

У MacPaw Кубицький зосереджувався на розбудові комплексної AI-інфраструктури. Його робота охоплювала розвиток AI Strategy, Product AI та AI Research, а також створення датасетів, розвиток AI Brand і впровадження Internal Intelligence.

Чому переходить у defense tech

Своє рішення Кубицький пояснив мотивацією робити більше для країни та застосовувати технології в оборонному напрямі.

Цікаве по темі: Intel запустила ШІ-бота на базі Microsoft Copilot

«Протягом холодної зими, часто без світла та тепла, я не припиняв питати себе — чи роблю зараз достатньо для своєї країни? Я знайшов свою відповідь, вона проста і однозначна, тому я переходжу в defense tech», — написав Володимир Кубицький у дописі.

У The Fourth Law він долучиться до розробки рішень, які мають посилити обороноздатність та технологічну перевагу країни, з фокусом на практичному застосуванні високих технологій для критичних завдань безпеки.

Нагадаємо, що OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ. Компанія залучила понад 200 людей до роботи над лінійкою пристроїв на базі штучного інтелекту. До неї увійде розумна колонка, а також, імовірно, розумні окуляри та розумна лампа. Розумна колонка — перший пристрій, який OpenAI планує випустити, — найімовірніше коштуватиме від $200 до $300.

Раніше ми писали, що компанія Google анонсувала Gemini 3.1 Pro — нову флагманську модель штучного інтелекту. У компанії заявляють, що оновлення забезпечує вищий рівень інтелектуальності та розширений функціонал для виконання складних завдань.

Додаткове джерело: AIN.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесШтучний інтелект
