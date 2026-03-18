PayPal розширив доступ до стейблкоїна PYUSD у 70 країнах

PayPal запускає свій стейблкоїн PYUSD ще у 68 країнах поза межами США та Великої Британії, прагнучи знизити витрати на міжнародні перекази й запропонувати винагороди за зберігання активу

Платіжний гігант PayPal розширює доступ до свого стейблкоїна, прив’язаного до долара США, PayPal USD, додаючи 68 нових ринків у межах глобального масштабування.

Стейблкоїн PYUSD, що дорівнює $1, стане доступним користувачам у 70 країнах світу вже у березні. Вони зможуть отримувати, зберігати та надсилати цей актив.

Після розширення PYUSD стане доступним для власників акаунтів PayPal у різних регіонах, зокрема в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Європі, Латинській і Північній Америці. Раніше зберігати цей стейблкоїн могли лише користувачі у США та Великій Британії.

«Надання доступу до PYUSD у 70 країнах дозволяє людям швидше отримувати доступ до своїх коштів, дешевше здійснювати міжнародні перекази та напряму долучатися до глобальної економіки», — зазначила керівниця криптонапряму PayPal Мей Забанех.

Розширення відкриває можливість «балансового рахунку» з винагородами

Окрім запуску транзакцій із PYUSD, користувачі в нових країнах зможуть отримувати винагороди за зберігання стейблкоїна. Також оновлення підтримує перекази на сторонні цифрові гаманці.

Наразі користувачі PayPal у деяких країнах, наприклад у Перу, можуть виводити кошти лише у національній валюті, що передбачає комісії за міжнародні операції. Після оновлення вони зможуть надсилати, отримувати та зберігати кошти у доларах США, зменшуючи витрати на перекази.

У деяких країнах, зокрема в Малаві, користувачі не можуть зберігати кошти у своїх гаманцях PayPal — гроші автоматично переказуються на банківський рахунок отримувача. Доступ до PYUSD дозволить залишати ці кошти безпосередньо в гаманці.

«Це відкриває можливість повноцінного балансу в акаунтах і створює нову модель отримання доходу», — додала Забанех.

Джерело: Cointelegraph.