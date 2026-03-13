close-btn
PaySpaceMagazine

Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів

13.03.2026 10:10
Микола Деркач

Finbold склав список десяти альткоїнів із найкращими результатами за останні три місяці, на тлі зростання індексу сезону альткоїнів до 41/100 станом на 12 березня

Фото: freepik.com

За останні 90 днів Kite (KITE) — сумісний з EVM блокчейн рівня Layer-1, створений для агентів штучного інтелекту (AI), — став криптоактивом із найкращою динамікою після зростання на 222%. Про це свідчать дані CryptoRank — аналітичної платформи та сервісу ринкової аналітики крипторинку.

У той самий період Canton Network (CC) зріс на 111,93% та на момент підготовки матеріалу торгувався близько $0,15, за даними криптоінформаційної платформи CoinMarketCap. Третім альткоїном за динамікою став Stable (STABLE), який подорожчав більш ніж на 84% та на момент публікації торгувався приблизно по $0,03.

До інших криптоактивів із найкращими результатами з середини грудня 2025 року також належать Morpho (MORPHO), Sky (SKY), LayerZero (ZRO), Just (JST), Hyperliquid (HYPE) та Rain (RAIN).

Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів

Альткоїни зміцнюють позиції відносно Біткоїна у 2026 році

Протягом останніх трьох місяців ринок альткоїнів поступово зміцнював позиції відносно Біткоїна (BTC). Крім того, індекс сезону альткоїнів (Altcoin Season Index, ASI) зріс із 18/100 27 грудня 2025 року до приблизно 41/100 на момент підготовки матеріалу, свідчать дані CryptoRank.

На момент підготовки матеріалу ринкова капіталізація альткоїнів становила від $684 млрд до $991 млрд залежно від різних агрегаторів крипторинку.

Галузь альткоїнів має хороші передумови для параболічного зростання до кінця 2026 року, якщо Сенат США ухвалить закон Clarity Act, подібний до Genius Act.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

За матеріалами finbold.com.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
google news
 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.