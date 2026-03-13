Топ-10 альткоїнів із найкращою динамікою за останні 90 днів

Finbold склав список десяти альткоїнів із найкращими результатами за останні три місяці, на тлі зростання індексу сезону альткоїнів до 41/100 станом на 12 березня

За останні 90 днів Kite (KITE) — сумісний з EVM блокчейн рівня Layer-1, створений для агентів штучного інтелекту (AI), — став криптоактивом із найкращою динамікою після зростання на 222%. Про це свідчать дані CryptoRank — аналітичної платформи та сервісу ринкової аналітики крипторинку.

У той самий період Canton Network (CC) зріс на 111,93% та на момент підготовки матеріалу торгувався близько $0,15, за даними криптоінформаційної платформи CoinMarketCap. Третім альткоїном за динамікою став Stable (STABLE), який подорожчав більш ніж на 84% та на момент публікації торгувався приблизно по $0,03.

До інших криптоактивів із найкращими результатами з середини грудня 2025 року також належать Morpho (MORPHO), Sky (SKY), LayerZero (ZRO), Just (JST), Hyperliquid (HYPE) та Rain (RAIN).

Альткоїни зміцнюють позиції відносно Біткоїна у 2026 році

Протягом останніх трьох місяців ринок альткоїнів поступово зміцнював позиції відносно Біткоїна (BTC). Крім того, індекс сезону альткоїнів (Altcoin Season Index, ASI) зріс із 18/100 27 грудня 2025 року до приблизно 41/100 на момент підготовки матеріалу, свідчать дані CryptoRank.

На момент підготовки матеріалу ринкова капіталізація альткоїнів становила від $684 млрд до $991 млрд залежно від різних агрегаторів крипторинку.

Галузь альткоїнів має хороші передумови для параболічного зростання до кінця 2026 року, якщо Сенат США ухвалить закон Clarity Act, подібний до Genius Act.

