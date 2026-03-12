На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння

12.03.2026 18:10
Ольга Деркач

Ціна Біткоїна (BTC) може зіткнутися ще з п’ятьма місяцями серйозного тиску, про що свідчать ончейн-дані

Фото: pixabay.com

Співвідношення реалізованого прибутку до збитків Біткоїна за 90-денним простим ковзним середнім (SMA) сигналізує про завершальну фазу ведмежого ринку 2026 року. Про це свідчать дані платформи ончейн-аналітики Glassnode. Із 21 лютого цей показник перебуває нижче нейтрального рівня 1.

Історично, коли співвідношення реалізованого прибутку до збитків Біткоїна опускалося нижче 1, йому потрібно було близько шести місяців, щоб знову піднятися вище нейтрального рівня. Якщо історія повториться, ціна BTC може пережити ще приблизно п’ять місяців поступового зниження.

Схожість із ситуацією 2022 року

Згідно з індикатором Market Value to Realized Value (MVRV) — метрикою, яка визначає, чи є актив переоціненим або недооціненим відносно ціни, за якою монети востаннє переміщувалися в мережі, — довгострокова прибутковість Біткоїна зараз перебуває приблизно на тому самому рівні, що й в останній тиждень 2022 року.

Хоча за три роки ринкові умови змінилися, платформа ончейн-аналітики Santiment зазначає, що MVRV зазвичай рухається за подібною моделлю.

Цікаве по темі: 3 мемкоїна, які варто розглянути у 2026

«Коли 365-денний MVRV був значно негативним після краху FTX, BTC зріс на +67% протягом наступних трьох місяців. Це типово для періодів, коли середня прибутковість суттєво нижча за історично очікувані значення», — зазначили в Santiment.

Чого очікувати від ціни BTC у середньостроковій перспективі

На момент написання Біткоїн перебуває у багатомісячному ведмежому тренді та торгується приблизно на рівні $69 730.

За останні п’ять тижнів ціна BTC консолідується в діапазоні $65 000–$71 000, готуючись до фінальної хвилі зниження. Таку оцінку дав Бенджамін Ковен, генеральний директор та засновник Into The Cryptoverse.

Водночас, якщо ціні BTC вдасться закріпитися вище $94 000 як рівня підтримки, середньостроковий ведмежий сценарій буде скасовано.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Robinhood запускає нові інструменти для управління сімейними фінансами

Домінування Біткоїна наближається до перелому: чи готується ринок до альтсезону

Nasdaq та Kraken запустять торгівлю токенізованими акціями

Джерело: Finbold.

Новини по темі
Домінування Біткоїна наближається до перелому: чи готується ринок до альтсезону 11.03.2026

Домінування Біткоїна наближається до перелому: чи готується ринок до альтсезону
Коли Біткоїн почнуть майнити у космосі — CEO Starcloud 09.03.2026

Коли Біткоїн почнуть майнити у космосі — CEO Starcloud
Криптоексперт спрогнозував, коли Біткоїн досягне $500 000 09.03.2026

Криптоексперт спрогнозував, коли Біткоїн досягне $500 000
Купуючи Біткоїн, не варто очікувати прибутку щонайменше три роки — дані 08.03.2026

Купуючи Біткоїн, не варто очікувати прибутку щонайменше три роки — дані
Біткоїн може впасти до $36 000 — TradingShot 08.03.2026

Біткоїн може впасти до $36 000 — TradingShot
Зростання Біткоїна може виявитися тимчасовим — криптоексперт 05.03.2026

Зростання Біткоїна може виявитися тимчасовим — криптоексперт
