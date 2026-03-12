На Біткоїн очікує ще п’ять місяців сильного падіння

Ціна Біткоїна (BTC) може зіткнутися ще з п’ятьма місяцями серйозного тиску, про що свідчать ончейн-дані

Співвідношення реалізованого прибутку до збитків Біткоїна за 90-денним простим ковзним середнім (SMA) сигналізує про завершальну фазу ведмежого ринку 2026 року. Про це свідчать дані платформи ончейн-аналітики Glassnode. Із 21 лютого цей показник перебуває нижче нейтрального рівня 1.

Історично, коли співвідношення реалізованого прибутку до збитків Біткоїна опускалося нижче 1, йому потрібно було близько шести місяців, щоб знову піднятися вище нейтрального рівня. Якщо історія повториться, ціна BTC може пережити ще приблизно п’ять місяців поступового зниження.

Схожість із ситуацією 2022 року

Згідно з індикатором Market Value to Realized Value (MVRV) — метрикою, яка визначає, чи є актив переоціненим або недооціненим відносно ціни, за якою монети востаннє переміщувалися в мережі, — довгострокова прибутковість Біткоїна зараз перебуває приблизно на тому самому рівні, що й в останній тиждень 2022 року.

Хоча за три роки ринкові умови змінилися, платформа ончейн-аналітики Santiment зазначає, що MVRV зазвичай рухається за подібною моделлю.

«Коли 365-денний MVRV був значно негативним після краху FTX, BTC зріс на +67% протягом наступних трьох місяців. Це типово для періодів, коли середня прибутковість суттєво нижча за історично очікувані значення», — зазначили в Santiment.

Чого очікувати від ціни BTC у середньостроковій перспективі

На момент написання Біткоїн перебуває у багатомісячному ведмежому тренді та торгується приблизно на рівні $69 730.

За останні п’ять тижнів ціна BTC консолідується в діапазоні $65 000–$71 000, готуючись до фінальної хвилі зниження. Таку оцінку дав Бенджамін Ковен, генеральний директор та засновник Into The Cryptoverse.

Водночас, якщо ціні BTC вдасться закріпитися вище $94 000 як рівня підтримки, середньостроковий ведмежий сценарій буде скасовано.

Джерело: Finbold.