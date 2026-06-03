Біткоїн впаде до $20 000 — Пітер Шифф

Економіст і стратег Пітер Шифф використав чергове падіння Біткоїна (BTC), щоб знову нагадати про свій давній прогноз щодо ціни криптовалюти на рівні $20 тис. та коротко пояснити, як, на його думку, актив може досягти цієї позначки

Зокрема, Шифф вважає, що після падіння на 11,40% за останній тиждень до $67 164 Біткоїн має простір для подальшого зниження. За його словами, «на ринку Біткоїна занадто багато самозаспокоєння, щоб говорити про наближення до дна».

Економіст очікує падіння BTC нижче $50 тис. На його думку, це може стати каталізатором для стрімкого обвалу до $20 тис.

Шифф припустив, що такий сценарій змусить довгострокових інвесторів і прихильників Біткоїна «зрештою здатися», коли їхня впевненість у подальшому зростанні буде підірвана.

Чи може падіння Біткоїна спричинити ширший обвал ринку

В іншому дописі економіст поставив питання, чи залишаться нинішні потрясіння на крипторинку локальними для галузі, чи поширяться на інші ризикові активи. На його думку, ситуація може стати «каталізатором, який підштовхне інвесторів до вартості та безпеки».

З огляду на багаторічну прихильність Пітера Шиффа до дорогоцінних металів, під «вартістю та безпекою» він, найімовірніше, має на увазі золото. Так, 2 червня він порівняв результати Біткоїна за період з 2021 до 2026 року з іншими активами, включаючи золото, срібло та акції:

«Біткоїн торгується нижче $69 тис. — рівня, якого він уперше досяг у листопаді 2021 року, майже п’ять років тому. За цей час індекс NASDAQ зріс на 73%, золото — на 138%, а срібло — на 218%. Попри безпрецедентний ажіотаж, інвестори в Біткоїн втратили можливість отримати значний прибуток як у ризикових активах, так і в захисних інструментах».

Також читайте: Кевін О’Лірі назвав наступний великий тренд у криптоіндустрії

Чому падає ціна Біткоїна

Серед можливих причин останнього падіння Біткоїна називають продаж частини резервів BTC компанією Strategy (NASDAQ: MSTR). Це перший випадок з 2022 року, коли компанія реалізувала частину своїх запасів криптовалюти для покриття зростаючих витрат в інших напрямах бізнесу.

Водночас засновник компанії Майкл Сейлор запевняє, що Strategy має достатньо ресурсів, щоб утримувати найбільшу криптовалюту світу необмежений час незалежно від ринкової ситуації.

Ще одним фактором, який міг посилити бажання інвесторів уникати ризику, стало загострення напруженості на Близькому Сході.

Попри численні повідомлення про нібито близьке укладення угоди між США та Іраном, переговори фактично залишаються замороженими, а взаємне протистояння між країнами лише посилюється.

Якщо саме геополітичні ризики відіграють ключову роль, а не дії трейдерів Strategy, тоді припущення Шиффа про те, що Біткоїн може стати провісником ширшого розпродажу ризикових активів, може виявитися правильним.

Ормузька протока фактично залишається закритою для повноцінного судноплавства, а Exxon Mobil (NYSE: XOM) нещодавно попередила, що запаси нафти наближаються до критично низьких рівнів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Втрати від криптозламів у травні впали на 90% — CertiK

Біткоїн вибув з десятки найбільших активів світу

10 найкращих криптовалют 2026: які монети домінують

Джерело: Finbold.