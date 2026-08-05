Трейдер попередив про ризик масштабного обвалу ринків

Американський фондовий ринок торгується поблизу рекордних максимумів, однак окремі індикатори ставлять під сумнів стійкість зростання. Досвідчений трейдер Тодд Бубба Горвіц вважає, що слабкі обсяги торгів, незвична динаміка волатильності та ризик підвищення ставок можуть передувати масштабному економічному спаду

Чому зростання ринку викликає сумніви

Горвіц звернув увагу на поведінку індексу волатильності CBOE (VIX). Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq різко відновилися після нещодавніх коливань, пов’язаних з очікуваннями щодо політики Федеральної резервної системи США. Водночас VIX майже не змінився.

Зазвичай упевнене зростання фондових індексів супроводжується зниженням очікуваної волатильності. Відсутність такої реакції може свідчити, що купівельний імпульс слабшає, а великі інституційні інвестори не беруть повноцінної участі в ралі.

«Індекс волатильності мав би бути значно нижчим. Це попереджає мене про те, що купівлі майже завершилися, хоча вони можуть тривати ще й завтра. Я не збираюся робити короткостроковий прогноз. Натомість дам довгостроковий: я й далі дотримуюся своєї позиції — наближається масштабний обвал», — сказав Горвіц.

Додатковим тривожним сигналом він назвав низькі обсяги торгів. Ринки можуть продовжувати зростати й за таких умов, проте подібний рух зазвичай не має достатньої підтримки та впевненості, характерної для стійкого бичачого тренду.

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Ставки та міжнародні ризики

Потенційний тиск на американський ринок посилюють проблеми за межами США. Горвіц виділив слабкість азійських майданчиків, нестабільність японської єни та регулярне втручання урядів у валютні ринки.

На його думку, інтервенції переважно відтерміновують розв’язання фундаментальних проблем, через що в майбутньому їхні наслідки можуть стати серйознішими.

Ще одним ризиком залишається інфляція. Якщо вона зберігатиметься на підвищеному рівні, процентні ставки можуть зрости, а не знизитися. Одночасне підвищення дохідності довгострокових казначейських облігацій США здатне збільшити вартість запозичень, послабити економічну активність та створити додатковий тиск на акції.

Горвіц також застеріг, що агресивне зниження ставок ФРС не обов’язково буде позитивним сигналом. Такий крок може вказувати на глибше ослаблення економіки або відновлення проблем у банківському секторі.

Точно визначити момент початку спаду неможливо, що визнає й сам трейдер. Однак розбіжність між зростанням індексів, динамікою VIX та низькими обсягами торгів свідчить про крихкість нинішнього ралі. Редакція PSM звертає увагу, що прогноз Горвіца є оцінкою окремого учасника ринку, а не підтвердженим сценарієм. Водночас сукупність монетарних і міжнародних ризиків дає інвесторам підстави обережніше оцінювати подальше зростання акцій.

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Джерело: Finbold.