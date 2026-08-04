Інвестиції українців в ОВДП сягнули нового історичного максимуму

У липні 2026 року українці продовжили активно інвестувати в облігації внутрішньої державної позики. Станом на 3 серпня портфель ОВДП у власності фізичних осіб досяг рекордних 159,3 млрд грн — це найвищий показник за всю історію внутрішнього ринку державних облігацій

Лише за місяць громадяни збільшили обсяг вкладень в ОВДП більш ніж на 9,3 млрд грн. Наприкінці червня їхній портфель становив близько 150 млрд грн. Така динаміка свідчить про збереження високого інтересу українців до державних облігацій як інструменту для збереження коштів та отримання доходу.

Загальний обсяг ОВДП в обігу на початку серпня сягнув 2 трлн грн. Найбільшими власниками державних облігацій залишаються банки: протягом липня їхній портфель зріс із 916,3 млрд грн до 933 млрд грн. Вкладення юридичних осіб збільшилися з 213,4 млрд грн до 217,1 млрд грн, страхових компаній — із 24,6 млрд грн до 25,7 млрд грн, а нерезидентів — із 17,8 млрд грн до 18,6 млрд грн.

Обсяг ОВДП у власності територіальних громад майже не змінився і становив 0,3 млрд грн. Портфель Національного банку України також залишився на рівні 655,8 млрд грн.

Упродовж липня Міністерство фінансів провело 13 аукціонів із розміщення ОВДП. За їхніми результатами до державного бюджету залучили понад 40,95 млрд грн в еквіваленті. Середньозважена дохідність розміщених облігацій становила 12,84%.

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Крім того, Мінфін провів аукціон з обміну державних облігацій. Обсяг задоволених заявок досяг 15 млрд грн за номінальною вартістю. Інвестори отримали можливість обміняти ОВДП із датою погашення 5 серпня 2026 року на новий випуск, який погашатиметься 5 грудня 2029 року.

Загалом за січень–липень 2026 року за допомогою ОВДП до державного бюджету залучили 310,2 млрд грн. Із цієї суми 230 млрд грн надійшли від аукціонів із розміщення облігацій, ще 80,2 млрд грн — від аукціонів обміну.

В умовах повномасштабної війни внутрішній ринок ОВДП став одним із ключових джерел фінансування державного бюджету. Придбати державні облігації можуть не лише великі інвестори, а й громадяни: через застосунок Дія, банки або брокерів. Номінальна вартість однієї облігації становить 1 000 грн, 1 000 доларів або 1 000 євро.

Новий рекорд свідчить, що ОВДП дедалі впевненіше входять до переліку звичних інвестиційних інструментів українців. Висока дохідність, доступний поріг входу та можливість одночасно підтримати фінансування держави допомагають державним облігаціям залучати нових приватних інвесторів навіть в умовах війни.

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Джерело: Міністерство фінансів України.