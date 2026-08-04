Яка країна купила найбільше золота

Центральні банки та офіційні інституції у другому кварталі 2026 року збільшили золоті резерви на 289 тонн. Це на 62% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані World Gold Council (WGC)

Активні закупівлі відбувалися попри зниження цін на дорогоцінний метал упродовж кварталу на 11–16%. Така динаміка демонструє, що центральні банки розглядають золото насамперед як стратегічний актив для захисту резервів від валютних, економічних і геополітичних ризиків.

Хто купив найбільше золота

Лідером серед покупців стала Польща. Національний банк країни поповнив резерви одразу на 51 тонну золота — це найбільший показник серед усіх центробанків за квартал.

Такі закупівлі відповідають довгостроковій стратегії Варшави, яка протягом останніх років послідовно нарощує золотий запас і зменшує залежність резервів від окремих валют.

Друге місце посів Китай. Народний банк КНР придбав упродовж кварталу 33 тонни золота.

До переліку активних покупців також увійшли центральні банки країн Азії та Близького Сходу. Зокрема, Узбекистан збільшив запаси на 16 тонн, Казахстан — на 15 тонн, а Йорданія — на 6 тонн.

росія стала найбільшим продавцем

Найбільшим продавцем золота у другому кварталі стала росія. Центральний банк рф скоротив резерви на 22 тонни. Продажі відбувалися на тлі міжнародної ізоляції росії, санкційного тиску та обмеженого доступу країни до частини зовнішніх фінансових ринків.

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Серед інших продавців опинилася Туреччина, яка зменшила свої золоті резерви на 4 тонни.

Водночас ситуація на споживчому ринку була протилежною. Світовий попит на ювелірні вироби впав до 278 тонн — одного з найнижчих рівнів за всю історію спостережень. У WGC пояснюють це високою вартістю золота та інфляцією, через які прикраси стали менш доступними для споживачів.

Дані WGC свідчать, що золото зберігає статус одного з ключових захисних активів для держав. Навіть падіння цін не зупинило центробанки від нарощування запасів: Польща стала найбільшим покупцем, тоді як росія очолила список продавців. На тлі геополітичної нестабільності та валютних ризиків попит з боку офіційного сектору й надалі залишатиметься важливим чинником для світового ринку золота.

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Джерело: Мінфін.