Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за червень 2026 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

За підсумками червня 2026 року кількість учасників небанківського фінансового ринку скоротилася на шість установ і станом на 1 липня становить 738. Водночас банківський сектор залишається стабільним — кількість банків із чинною ліцензією не змінилася і становить 59.

Як повідомили в НБУ, протягом червня регулятор примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі три установи були виключені з відповідних державних реєстрів. Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили ще трьох учасників ринку.

Найбільшу частку небанківського сектору, як і раніше, складають фінансові компанії. На початок липня їх налічується 389, тоді як місяцем раніше було 391. Також в Україні працюють 96 ломбардів (проти 97 у травні), 79 кредитних спілок, 47 страховиків, що працюють у сегменті non-life, 10 компаній зі страхування життя, один страховик зі спеціальним статусом, один лізингодавець, 43 страхові брокери та 72 колекторські компанії.

При цьому структура фінансових груп залишилася незмінною. В Україні функціонують 15 банківських груп та 39 небанківських фінансових груп.

Без змін залишається і кількість платіжних систем. На українському ринку працюють 13 платіжних систем, створених резидентами, серед яких дві державні, а також 10 міжнародних платіжних систем.

Водночас незначні зміни відбулися серед надавачів платіжних послуг. Кількість платіжних установ скоротилася з 16 до 15. Крім них, на ринку працюють 11 фінансових установ, які мають право надавати платіжні послуги, один банк — емітент електронних грошей та один оператор поштового зв’язку.

До інфраструктури платіжного ринку також входять 100 комерційних агентів, 32 технологічні оператори платіжних послуг і шість надавачів нефінансових платіжних послуг. Їхня кількість упродовж червня не змінилася.

Активною залишається й взаємодія учасників ринку з регулятором. Протягом місяця до НБУ надійшов 171 запит щодо реєстраційних та ліцензійних процедур. Найбільше звернень — 109 — стосувалися фінансових компаній і лізингодавців. Ще 25 запитів подали страховики, 23 — банки, а 13 — кредитні спілки та ломбарди.

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Кого та на скільки НБУ оштрафував у червні 2026 року

Нацбанк у червні 2026 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, оштрафував три банки та одну небанківську фінансову установу.

Нагадаємо, що у травні 2026 року Національний банк оштрафував один банк та 14 небанківських фінансових установ.

У квітні 2026 року Нацбанк оштрафував чотири небанківських фінансових установи. Банки НБУ цього місяця не штрафував. У березні два банки і 16 небанківських фінансових установ.

У лютому регулятор оштрафував один банк і чотири небанківські фінансові установи. Протягом січня 2026 року Нацбанк не застосував заходи впливу у вигляді штрафів до банків та оштрафував лише три небанківські фінансові компанії. Протягом грудня 2025 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до п’яти банків та 11 небанківських фінансових компаній.

У листопаді 2025 року — до двох банків та п’яти небанківських фінансових компаній. У жовтні — до семи банків та шести небанківських фінансових компаній. У вересні Нацбанк оштрафував три банки та 10 небанківських фінансових компаній.

У серпні оштрафовано один банк та дві небанківські фінансові компаній. У липні 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній. Також у червні регулятор оштрафував два банки та дев’ять небанківських фінкомпаній.

Хто отримав штрафи від регулятора у період з січня 2023 по липень 2025 року читайте у матеріалі.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «ПУМБ» — штраф у розмірі 10 000 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) та/або пункту 2 постанови Правління НБУ від 5 вересня 2023 року № 110 «Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» (далі – Постанова № 110). Порушення полягало в неналежному виконанні банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки нових, а також існуючих клієнтів.

Також банк отримав письмове застереження.

АТ «Укрсиббанк» – штраф у розмірі 400 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ.

АТ «Таскомбанк» – штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

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Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових компаній

ТОВ «Ай Ломбард» — штраф у розмірі 4 096 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, що є порушенням вимог абзацу першого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

Також установа отримала ще один штраф у розмірі 100 000 грн за порушення вимог частини другої статті 6 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту) у частині умов та порядку торгівлі іноземною валютою на валютному ринку України, які визначені, зокрема, у пункті 26 розділу IV Положення № 1, що полягає в нездійсненні інкасації залишків валютних цінностей у касі структурного підрозділу установи.

Компанія також отримала два письмові застереження.

Хто втратив ліцензії у червні 2026 року

Цього місяця Нацбанк примусово анулював ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ломбарду. Усі три установи були виключені з відповідних державних реєстрів. Крім того, з Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів виключили ще трьох учасників ринку.

8 червня НБУ застосував до ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук і Компанія» захід впливу (примусово, як захід впливу) у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду з правом здійснювати діяльність з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів. Підставою для цього стало невиконання рішення регулятора щодо усунення (виправлення) виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Нагадаємо, що 20 квітня 2026 року до ПТ «Ломбард Платинум Скарб «Мельничук і Компанія» було застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України у строк до 12 травня 2026 року.

Однак компанія не надала інформацію / пояснення / документи та/або їх копії з питань своєї діяльності на вимогу Національного банку, що свідчить про невиконання зазначеної вимоги.

22 червня Національний банк України відкликав (примусово, як захід впливу) у ТОВ «ФК «Солід Груп» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: факторинг та надання коштів та банківських металів у кредит.

У травні цього року регулятор вжив заходів для проведення позапланової інспекційної перевірки зазначеної фінансової компанії. Під час спроби її проведення було встановлено та зафіксовано факт відмови у проведенні інспекційної перевірки у зв’язку з відсутністю протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси об’єкта перевірки.

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Зазначене унеможливило проведення перевірки, що є підставою для застосування заходу впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Це передбачено ЗУ «Про фінансові послуги та фінансові компанії», Положенням про застосування НБУ коригувальних заходів, заходів раннього втручання, заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг, затвердженим постановою Правління Нацбанку від 25 грудня 2023 року № 183 (зі змінами).

29 червня НБУ відкликав у ТОВ «Голд Спліт» ліцензію (примусово, як захід впливу) на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг, надання гарантій, фінансовий лізинг.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 29 червня 2026 року.

Підставою для ухвалення рішення стало установлення факту здійснення ТОВ «Голд Спліт» ризикової діяльності, що загрожує інтересам клієнтів чи кредиторів, за що відповідно до частини четвертої статті 48 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» передбачено відкликання ліцензії.

Нагадаємо, що у травні Нацбанк анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям. Одне рішення було ухвалене за заявою самої компанії, ще три ліцензії регулятор відкликав примусово. Крім того, одна страхова компанія отримала погодження на розширення ліцензії для надання фінансових послуг.

У квітні за ініціативою заявника анульовано ліцензії:

трьом фінансовим компаніям;

трьом ломбардам;

двом кредитним спілкам.

Ще одній фінансовій компанії ліцензію анулювали примусово.

У березні за ініціативою заявника анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям, ще двом ліцензії анулювали примусово. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (звуження обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

У січні за ініціативою заявника анульовано ліцензії чотирьом установам: трьом фінансовим компаніям та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії одній фінансовій компанії та ломбарду. Також Національний банк зупинив / обмежив дію ліцензії кредитній спілці та змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одному ризиковому страховику.

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