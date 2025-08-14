Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у липні 2025 — аналітика

У цьому матеріалі ми розглянемо, як змінилася кількість учасників фінансового ринку України за липень 2025 року, кого оштрафував Нацбанк та хто втратив ліцензії

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в липні зменшилася з 812 (станом на 1 липня 2025 року) до 799 (станом на 1 серпня 2025 року). Кількість банків залишилась незмінною — 60.

Упродовж липня з реєстрів примусово було виключено дев’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та три кредитні спілки.

Крім того, у липні Національний банк анулював примусово ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику, трьом кредитним спілкам. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензію одній фінансовій компанії. Також було відмовлено у видачі ліцензії одній кредитній спілці. Двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику було змінено обсяги ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії).

Станом на 1 серпня 2025 року на ринку небанківських фінансових послуг працювали 423 фінансові компанії (було 432), 51 страховик non-life (було 52), 10 life-страховиків (кількість не змінилася), один страховик зі спеціальним статусом, 105 ломбардів (кількість не змінилася), 90 кредитних спілок (було 93), один лізингодавець (кількість не змінилася), 44 страхових брокери (кількість не змінилася) та 74 колекторських компанії (кількість не змінилася).

Кількість банківських груп збільшилася на одну (16). Кількість небанківських фінансових груп у липні залишилася незмінною (40).

На платіжному ринку діє 15 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні (кількість не змінилася) та 10 міжнародних (було 12).

Водночас на ринку надавачів фінансових платіжних послуг працюють 17 платіжних установ (було 18), 12 фінансових установ, що мають право на надання платіжних послуг (кількість не змінилася), один банк — емітент електронних грошей (кількість не змінилася) та один оператор поштового зв’язку (кількість не змінилася).

До інших суб’єктів, що діють на платіжному ринку, належать 48 комерційних агентів (кількість не змінилася) та 31 технологічний оператор платіжних послуг (кількість не змінилася).

Упродовж липня до Національного банку надійшло 280 запитів від учасників ринку щодо реєстраційних та ліцензійних дій. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців становила 149, страховиків — 54, кредитних спілок і колекторських компаній — 32, банків — 45.

Раніше ми писали, що кількість учасників фінансового ринку за останні 2,5 років стрімко знижується (-7 банків та -647 небанківських фінкомпаній). Найбільше зменшилось число фінансових компаній та лізингодавців. Серед установ, чия кількість зросла — колектори. Також один страховик отримав спеціальний статус.

Кого та на скільки НБУ оштрафував у липні 2025 року

Нацбанк у липні 2025 року, згідно з офіційними даними, які публікувалися на сайті регулятора протягом місяця, застосував заходи впливу у вигляді штрафів до одного банку та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Цікаве по темі: Чого очікувати від впровадження відкритого банкінгу в Україні: переваги, ризики та прогнози експертів

Нагадаємо, що у червні НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів до двох банків та дев’яти небанківських фінансових компаній.

Штрафи, застосовані НБУ до банків у липні 2025 року

АКБ «Індустріалбанк» — штраф у розмірі 400 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, п. 4 частини другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання обов’язку щодо здійснення належної перевірки нового клієнта; а також п. 6 та 7 ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення виявлення, реєстрації фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу; п. 8. ч. другої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неповідомлення спеціально уповноваженого органу про порогову фінансову операцію, що відповідає ознаці, визначеній абзацом п’ятим частини першої статті 20 Закону про ПВК/ФТ.

Ще один штраф банк отримав у розмірі 400 000 грн за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02 січня 2019 року № 2 (зі змінами), у частині порушення порядку здійснення валютно-обмінних операцій клієнтів – фізичних осіб. Порушення полягає у проведенні валютно-обмінних операцій без видачі клієнтам – фізичним особам квитанцій про здійснення валютно-обмінних операцій (далі – квитанції) з одночасним прийняттям / видачею коштів (за відсутності фактів видачі квитанцій, факту прийняття / видачі коштів).

Також компанія отримала письмове застереження.

Штрафи, застосовані НБУ до небанківських фінансових установ у липні 2025 року

ТОВ «Лінеура Україна» — штраф у розмірі 9 632 850 грн за порушення вимог п. 2 ч. другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ПРАТ «СК «Перша»:

Накладення штрафу в розмірі 2 556 800 грн за порушення законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України та ЗУ «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії». Накладення штрафу в розмірі 320 000 грн за порушення вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Нацбанку, затверджених постановою Правління НБУ від 25.11.2021 № 123 (зі змінами).

Також компанія отримала письмове застереження щодо порушення ряду вимог.

ТОВ «Авентус Україна» — штраф у розмірі 2 448 000 грн за порушення вимог Закону України «Про споживче кредитування» та Положення про встановлення додаткових вимог щодо взаємодії із споживачами фінансових послуг та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості (вимог щодо етичної поведінки), затвердженого постановою Правління НБУ від 04.08.2022 № 170.

Також установа отримала письмове застереження за порушення деяких вимог.

АТ «СК «Інго» — штраф у розмірі 1 819 000 грн за виявлені під час інспекційної перевірки порушення законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, визначених Цивільним кодексом України, ЗУ «Про електронну комерцію», «Про страхування», «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Положенням про особливості укладення договорів страхування зі споживачами, затвердженим постановою Правління НБУ від 20 грудня 2023року № 175, Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою Правління НБУ від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами).

ТОВ «ФК «Маре» – штраф у розмірі 595 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, ч. першої ст. 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання установою обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, які повинні містити процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, а також для запобігання використання послуг установи для ВК/ФТ.

ТОВ «ФК «Мідл» – штраф у розмірі 340 000 грн за порушення вимог п. 15 ч. другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та абзацу першого пункту 79 розділу ІV Положення № 90 у частині невиконання установою обов’язку подавати у порядку, встановленому НБУ, на його запити достовірну інформацію та/або документи, копії документів або витяги з документів, що стосуються виконання установою вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та необхідні регулятору для здійснення ним нагляду у сфері ПВК/ФТ, у тому числі для перевірки фактів порушень вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ.

ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 170 000 грн за порушення вимог підпункту «б» п. 1 ч. першої ст. 14 Закону про ПВК/ФТ у частині незабезпечення супроводження платіжних операцій інформацією про платника (ініціатора платежу) – юридичну особу, а саме унікальним номером електронного платіжного засобу (у разі ініціювання платіжної операції з використанням електронного платіжного засобу).

Цікаве по темі: Кого та на скільки оштрафував НБУ у червні

ТОВ «Мілоан» – штраф у розмірі 51 000 грн за порушення вимог пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Нацбанку від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами), що полягає у поданні до Національного банку звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.

ТДВ «СК «Експо Страхування» — штраф у розмірі 40 000 грн. за подання до НБУ звітних файлів з недостовірними показниками звітності за 2024 рік. Також компанія отримала письмове застереження за порушення деяких вимог.

Раніше ми також писали, що у період з 1 січня 2023 року до 1 липня 2025 року НБУ застосував заходи впливу у вигляді штрафів на загальну суму 1 млрд 315,92 млн грн. Загалом було винесено 364 рішення про накладення штрафів: 73 — щодо банків (на суму 791,82 млн грн) та 291 — щодо небанківських фінансових установ (на суму 524,11 млн грн).

Хто втратив ліцензії у липні 2025 року

У липні Національний банк анулював примусово ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику, трьом кредитним спілкам. Було анульовано добровільно (на підставі поданої заяви) ліцензію одній фінансовій компанії.

Національний банк України 29 липня ухвалив рішення про застосування до Херсонської обласної кредитної спілки «Єдність» заходу впливу у вигляді її віднесення до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки.

28 липня регулятор відкликав (примусово, як захід впливу) ліцензію на діяльність ТОВ «ФК «Українська Фінансова Об’єднана Група» у зв’язку з повторним порушенням установою вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

Читайте популярне: «Працюємо, щоб масштабувати ідеї у вражаючі досягнення»: інтерв’ю з координаторкою Українського фонду стартапів Евеліною Голованьовою про гранти і освітні програми для стартапів

25 липня НБУ на підставі власної заяви ТОВ «Іннова Фінанс» прийняв рішення відкликати ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит.

22 липня Нацбанк ухвалив рішення про застосування до двох кредитних спілок заходів впливу у вигляді віднесення їх до категорії неплатоспроможних та відкликання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки:

Харківська обласна КС «Слобожанська»;

КС «Менчул».

Рішення Нацбанк ухвалив, керуючись п. 16 ч. другої статті 37, п. 9 ч. другої статті 46, п. 1 ч. першої та ч. третьою статті 50, п. 4 ч. першої, ч. другою статті 58, ч. другою та сьомою статті 59 ЗУ «Про кредитні спілки», зважаючи на зменшення нормативу достатності капіталу першого рівня та достатності регулятивного капіталу на 50 і більше відсотків мінімального рівня, установленого нормативно-правовими актами НБУ.

21 липня регулятор відкликав (примусово) ліцензії трьом компаніям:

ТОВ «ФК «Маре» та ТОВ «Діамант+» — застосовано заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній у зв’язку з повторним порушенням цими установами вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

та — застосовано заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній у зв’язку з повторним порушенням цими установами вимог, установлених нормативно-правовими актами НБУ, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг. ТОВ «ФК «Астер – Фінанс» — застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії (установа не змогла усунути порушення, виявлені Нацбанком раніше; захід впливу було застосовано 2 червня).

17 липня анульовано ліцензію на здійснення діяльності із страхування (примусово) ТДВ СК «Кредо» — у зв’язку з тим, що структура власності страховика є непрозорою.

9 липня до ТОВ «Системний Фінансовий Консалтинг», ТОВ «Фінансова Компанія «Діджитал Фінанс» та ТОВ «Компанія «Фін-Ранг» застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній.

Підставою для прийняття рішення стало порушення цими установами вимог п. 16 розділу ІІІ Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління НБУ від 14.12.2023 № 162 (зі змінами), а саме неподання до Нацбанку інформації / документів / пояснень з питань діяльності компаній на письмові вимоги регулятора.

7 липня Національний банк відкликав (примусово) у ТОВ «ФК «Фрейзер» ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.

Захід впливу застосовано через неможливість проведення перевірки регулятором (встановлено факт відсутності компанії за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Хто втратив ліцензію у червні 2025 року:

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ по-новому здійснюватиме регулювання банків та банківських груп

НБУ пом’якшив валютні обмеження для бізнесу

НБУ оновив вимоги до кредитних посередників