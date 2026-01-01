Україна стала світовим лідером за використанням стейблкоїнів відносно ВВП

Поки регулятори в ключових юрисдикціях вибудовують правила гри для крипторинку, у країнах із шоками для економіки цифрові активи дедалі частіше перетворюються на прикладний фінансовий інструмент. Україна у 2025 році посіла перше місце у світі за обсягом операцій зі стейблкоїнами відносно ВВП, а також стала №1 за показником практичного їх використання

Про це йдеться у звіті World Crypto Rankings 2025, підготовленому DL Research у партнерстві з Bybit.

World Crypto Rankings 2025 охоплює 79 країн і територій та оцінює ринок за 28 метриками й 92 наборами даних — від проникнення криптовалют серед користувачів і транзакційної активності до інституційної готовності та регуляторного середовища.

Україна — №1 за стейблкоїнами відносно ВВП

За даними звіту, Україна очолила світовий список за співвідношенням обсягів операцій зі стейблкоїнами до ВВП, випередивши Нігерію та Грузію. У матеріалах, що посилаються на дослідження, також наводиться оцінка понад $6,9 млрд стейблкоїн-потоків за ВВП близько $190 млрд — саме це й забезпечило перше місце за відносним показником.

Читайте також: Волатильність Біткоїна лякає, але історія на боці терплячих — Santiment

У загальному рейтингу криптоадаптації Україна посіла 13 місце, випередивши, зокрема, Велику Британію, Австрію та Польщу.

Топ-10 країн за загальною криптоадаптацією

Сінгапур

Сполучені Штати

Литва

Швейцарія

Об’єднані Арабські Емірати

Ірландія

Канада

Нідерланди

В’єтнам

Гонконг

Автори дослідження підкреслюють, що «найбільші» криптохаби не завжди збігаються з найбільшими економіками: на підсумкові позиції суттєво впливають регуляторна визначеність, інфраструктура, інституційна участь та реальні сценарії використання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

BlackRock продав BTC та ETH на $430 млн

Допоміжні матеріали: incrypted.com, prnewswire.com.