Криптовалюти проти індексних фондів: як виглядатимуть $10 000 інвестицій через 10 років

Якщо у вас є вільні $10 000, куди їх краще інвестувати — у криптовалюти чи в індексні фонди? Вибір залежить від вашої готовності до ризику

Якщо ви здатні витримати високу волатильність заради потенційно високого прибутку, криптовалюти можуть бути варіантом. Якщо ж вам ближчі повільні та стабільні доходи, індексні фонди виглядають надійнішим вибором.

Аргументи на користь індексних фондів

Індексні фонди, зокрема ті, що відстежують S&P 500, дають змогу володіти часткою сотень американських компаній. Коли фондовий ринок зростає, разом із ним зростають і ваші інвестиції. За офіційними даними, з 1957 року S&P 500 забезпечував середню річну дохідність на рівні 10,56%. Водночас з урахуванням інфляції цей показник знижується до 6,69%.

Якщо сьогодні інвестувати $10 000 в індексний фонд S&P 500 із середньорічною дохідністю 8%, через 10 років ця сума зросте до $21 589. За дохідності 10% річних $10 000 можуть перетворитися на $25 937. Тобто за десятиліття ви, ймовірно, матимете від $20 000 до $25 000 залежно від динаміки ринку.

Попри те що такі прибутки можуть здаватися скромними, індексні фонди добре підходять тим, хто шукає диверсифікацію, адже інвестиції розподіляються між сотнями компаній; низькі витрати, оскільки комісії значно менші, ніж у активно керованих фондів; пасивний підхід без необхідності обирати окремі акції; а також перевірену часом дохідність — S&P 500 у середньому приносив близько 10% майже століття.

Аргументи на користь криптовалют

Тепер про криптовалюти. Біткоїн, найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, демонстрував вражаючу історичну дохідність. За останні 10 років середній річний показник становив близько 49%, що значно перевищує будь-які традиційні класи активів. Водночас це один із найбільш волатильних інструментів для інвестування.

За різних сценаріїв річної дохідності це означає, що ваші $10 000 можуть перетворитися на суму від приблизно $60 000 до $570 000, якщо крипторинок зростатиме такими ж темпами, як і раніше.

Однак високі прибутки в криптовалютах супроводжуються екстремальними коливаннями. За останні п’ять років Біткоїн неодноразово втрачав понад 70% вартості та переживав різкі злети й падіння. Окрім волатильності, криптовалюти залежать від спекуляцій, змін у регулюванні та ринкових настроїв.

