Яким має бути здоровий ринок мікрокредитування в Україні — інтерв’ю з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком

Що потрібно для здорового розвитку ринку мікрокредитування, як фінтех-компанії поєднують інновації з відповідальним кредитуванням та яким має бути регулювання у 2026 році. Про це ми поговорили з СЕО Moneyveo Сергієм Сінченком

Які кроки, на вашу думку, зараз найважливіші для того, щоб ринок мікрокредитування розвивався здорово – з одного боку, забезпечуючи доступність для клієнтів, а з іншого – залишаючись стабільним для компаній?

Ключовою умовою здорового розвитку ринку мікрокредитування є збалансоване законодавче середовище. Обмеження ставок, запроваджені НБУ, зробили кредити більш доступними та прозорими для споживачів. Клієнти тепер краще розуміють умови кредитування, тому ризик неприємних сюрпризів значно зменшився. Для компаній це також перевага – менше прострочок і нижчий ризик значних збитків.

Такий підхід захищає споживачів від надмірного боргового навантаження та підтримує стабільність ринку. Чіткі правила стимулюють конкуренцію через якість сервісу та продуктів, а не через агресивні ставки. Водночас триває боротьба з нелегальними кредиторами, що підвищує довіру до легальних учасників ринку.

Ринок також самоорганізується: професійні об’єднання встановлюють стандарти прозорості та етики, компанії укладають меморандуми про відповідальні практики, а просвітницька робота підвищує фінансову грамотність клієнтів. Усе це разом створює основу для здорового розвитку сектору – прозорі продукти, стабільні правила, чесна конкуренція та довіра споживачів.

Як Moneyveo поєднує інноваційний фінтех-підхід із принципами відповідального кредитування, і яку роль це відіграє у формуванні лояльності та репутації бренду?

У Moneyveo це поєднання реалізується через технології, безпеку та соціальну відповідальність. Алгоритми та цифрові сервіси дають змогу швидко й точно оцінювати кредитоспроможність клієнта та пропонувати рішення, що відповідають його фінансовим можливостям. Такий підхід допомагає уникати надмірного боргового навантаження та дотримуватися принципів відповідального кредитування.

Безпека даних для нас – це стандарт, а не декларація: сервіси Moneyveo сертифіковані за стандартом PCI DSS 4.0.1, що підтверджує їхню відповідність міжнародним практикам. Соціальна відповідальність є невід’ємною частиною ДНК компанії. Через платформу HelpByMoneyveo компанія підтримує військових, ветеранів, дітей-сиріт, дітей з інвалідністю та інші соціально важливі ініціативи. Окремий напрям нашої роботи – підвищення фінансової грамотності клієнтів.

Поєднання інновацій, безпеки та соціальної відповідальності зміцнює довіру клієнтів. Вони повертаються не тільки за зручністю, а й за відчуттям прозорості, надійності та етичності бренду. Це безпосередньо впливає на лояльність клієнтів: навіть у періоди стагнації Moneyveo вдалося збільшити активну клієнтську базу на 20%.

Яким, на вашу думку, має бути оптимальний рівень регулювання у 2026 році, щоб водночас підтримувати інновації, захищати споживачів і забезпечувати стабільність ринку?

Це завжди питання балансу: зрозумілі правила та захист клієнтів з одного боку, і достатня гнучкість для інновацій – з іншого. Ринок потребує чітких вимог до прозорості, управління ризиками та достатності капіталу, але без надмірного адміністративного навантаження, яке може стримувати розвиток нових технологій і продуктів.

Ключові принципи такого регулювання для нас:

Пропорційність вимог до різних бізнес-моделей та профілю ризиків.

Фокус на фактичному захисті клієнта, а не лише на формальному дотриманні правил.

Постійний діалог між регулятором і ринком щодо нових технологій.

Прозорі та рівні умови для банків і небанківських фінансових установ.

Особливо важливо дати рівний доступ до ключових інфраструктурних рішень та цифрових сервісів всім ліцензованим гравцям, і паралельно жорстко боротися з нелегальними сервісами, які підривають довіру до ринку. Такий підхід дозволить і захищати споживачів, і стимулювати розвиток відповідального фінтеху.

Які головні виклики стоять перед ринком небанківських фінансових установ у 2026 році, і як ви плануєте їх долати?

Найважливіший виклик – вийти зі стагнації 2024–2025 років, зберігши якість ринку. Попередні два роки перевірили бізнес-моделі на витривалість і змусили адаптуватися до нестабільності.

У 2026 році ключове завдання полягає в тому, щоб перетворити стагнацію на структурне оновлення – перейти від кількісного зростання до якісних змін, а від короткострокових рішень – до стабільних і довгострокових моделей розвитку.

Перший крок – консолідація та стандартизація ринку: зміцнення ролі професійних об’єднань, спільна робота з регулятором, підтримка менших гравців ві сильнішими. Це допомагає уникнути хаотичного скорочення і зберегти довіру клієнтів.

Другий – інвестиції в технології та аналітику, зокрема у рішення на основі штучного інтелекту. Але не для агресивного росту, а для того, щоб:

підвищити ефективність;

точніше управляти ризиками;

персоналізувати продукти в межах відповідального кредитування.

Таким чином, 2026 рік – це про якісний розвиток на стабільній основі, де ринок стає зрозумілим і надійним як для клієнтів, так і для всіх учасників фінансової системи.

