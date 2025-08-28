Фінансові сервіси працюють не лише з грошима, а й з даними – не менш важливою цінністю. У сучасному цифровому середовищі ризики кібератак зростають щодня. І тут головне питання користувача будь-якого онлайн-сервісу звучить так: як саме ви захищаєте інформацію своїх клієнтів?

Безпека даних клієнтів Moneyveo завжди була пріоритетом №1 у компанії. Умови війни лише підсилили цей фокус.

Які дані потребують захисту першочергово?

Законодавство України прямо зобов’язує всі кредитні компанії дбати про безпеку персональної інформації клієнтів. Захист даних Moneyveo привела до стандартів міжнародного рівня. Це означає, що будь-яка інформація, надана їй клієнтами, зберігається та опрацьовується в сервісі з максимальними заходами безпеки.

Найбільшої уваги потребують зокрема:

паспортні дані та ІПН – документи, які підтверджують особу клієнта;

документи, які підтверджують особу клієнта; фінансова інформація – дані банківських карток, платіжна історія та транзакції;

– дані банківських карток, платіжна історія та транзакції; контактна інформація – телефони, email та IP-адреси клієнтів;

– телефони, email та IP-адреси клієнтів; поведінкові дані – інформація про кредитну активність клієнтів та їхні звички користування сервісом;

інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта – ці дані становлять таємницю фінансової послуги.

Усі дані в Moneyveo шифруються та зберігаються таким чином, щоб жодна стороння особа не мала до них доступу. Їх опрацювання здійснюється із застосуванням багаторівневих систем захисту баз даних. Гарантування безпеки інформації є невід’ємною частиною стратегії компанії, спрямованої на зміцнення довіри та відповідальне ставлення до кожного клієнта.

Які дані клієнтів збирає Moneyveo та як із ними працює

У компанії суворо дотримуються «Політики конфіденційності Moneyveo». У цьому документі чітко прописано, які дані клієнтів збираються, як із ними працюють, як їх захищають тощо. Це система правил, яка гарантує прозорість, безпеку та довіру між клієнтом і компанією. Далі ми детальніше розберемо, як саме в Moneyveo працюють із даними клієнтів, з якою метою їх збирають та які права мають клієнти щодо цих даних.

Які дані клієнтів збираються

Персональні дані – ПІБ, дата народження, інформація з паспорту, ІПН. Контактні дані – номер телефону, email, адреса реєстрації та проживання. Фінансова інформація – реквізити банківської картки, історія кредитів, платіжна поведінка. Інші відомості – інформація з відкритих джерел, результати скорингових перевірок.

Для яких цілей компанія збирає дані

Компанія опрацьовує та зберігає персональні дані для виконання вимог чинного законодавства, зокрема у сфері фінансового моніторингу. Збір даних також необхідний для ідентифікації та верифікації клієнтів, укладання договорів, проведення розрахунків і платежів. Важливим завданням є запобігання шахрайським діям, що дозволяє гарантувати безпеку користувачів і фінансових операцій.

Крім того, компанія використовує дані для маркетингових комунікацій – персоналізованих пропозицій та інформаційних розсилок. Ще однією ключовою метою є поліпшення сервісу шляхом аналізу використання сайту чи мобільного застосунку, оптимізації процесів і вдосконалення користувацького досвіду.

Хто може мати доступ до даних

Співробітники Moneyveo – лише у межах виконання службових обов’язків. Партнери та підрядники компанії – банки, платіжні системи, бюро кредитних історій, IT-сервіси (обмежено і тільки для виконання необхідних функцій). Державні органи – у випадках, прямо передбачених законом.

Які права є у клієнтів щодо їхніх даних у Moneyveo

Право на доступ – клієнт може отримати інформацію про свої дані, які зберігає компанія.

Право на виправлення – клієнт може вимагати внесення змін у разі неточностей або вносити їх самостійно.

Право на видалення – клієнт може вимагати видалення своїх даних, якщо вони більше не потрібні для цілей обробки (дивіться приклади в таблиці нижче).

Право на обмеження обробки – у певних випадках можна обмежити використання даних (наприклад, заблокувати свій акаунт у сервісі).

Право на відкликання згоди – клієнт може будь-коли відкликати свою згоду на обробку персональних даних.

Право на скаргу – звернення до уповноважених органів у разі порушення прав.

Важливо! Споживач послуг може вимагати від компанії видалити його персональні дані. Але є випадки, коли вона змушена їх зберігати, згідно з вимогами законодавства (див. п. 3 ст. 11 ЗУ «Про захист персональних даних»).

Приклади, коли компанія зобов’язана або не зобов’язана видаляти дані клієнта

Приклад 1. Користувач просто зареєстрував Особистий кабінет у сервісі Moneyveo і надав згоду на обробку персональних даних. У цьому випадку він може будь-якої миті відкликати згоду на опрацювання і зберігання його даних.

Приклад 2. Користувач не лише зареєстрований у сервісі, а й має чи мав раніше укладений з компанією кредитний договір. У такому випадку компанія не зобов’язана видаляти його персональні дані.

Компанія Moneyveo має чітко вибудувану систему поводження з інформацією клієнтів, що забезпечує відкритість процесів, захист персональних відомостей і впевненість користувачів у надійності її сервісу.

Який захист персональних даних у Moneyveo

Moneyveo впроваджує стандарти безпеки, що відповідають вимогам банківського сектору. В компанії дотримуються не лише норм українського законодавства, а й орієнтуються на найкращі міжнародні практики у сфері кіберзахисту.

Розглянемо детальніше, які технології та методи захисту даних використовує Moneyveo:

GDPR-орієнтація: Внутрішні процеси компанії побудовані з урахуванням європейського досвіду захисту інформації та вимог GDPR. Йдеться про суворе дотримання у роботі з даними принципів законності та прозорості опрацювання, а також про конфіденційність і захищеність персональної інформації клієнтів. Компанія готова звітувати за кожен етап роботи з даними.

Внутрішні процеси компанії побудовані з урахуванням європейського досвіду захисту інформації та вимог GDPR. Йдеться про суворе дотримання у роботі з даними принципів законності та прозорості опрацювання, а також про конфіденційність і захищеність персональної інформації клієнтів. Компанія готова звітувати за кожен етап роботи з даними. PCI DSS: Moneyveo відповідає міжнародному стандарту безпеки даних платіжних карток PCI DSS – він встановлює вимоги до компаній, які зберігають, опрацьовують або передають відповідні дані. Moneyveo має сертифікат Service Provider версії 3.2.1 . Це означає, що компанія дотримується суворих вимог щодо захисту інформації, використовує сертифіковані системи шифрування та захищену інфраструктуру, регулярно проходить аудит безпеки, гарантує безпечність транзакцій і зберігання даних.

Moneyveo відповідає міжнародному стандарту безпеки даних платіжних карток PCI DSS – він встановлює вимоги до компаній, які зберігають, опрацьовують або передають відповідні дані. Moneyveo має . Це означає, що компанія дотримується суворих вимог щодо захисту інформації, використовує сертифіковані системи шифрування та захищену інфраструктуру, регулярно проходить аудит безпеки, гарантує безпечність транзакцій і зберігання даних. Антифрод-системи та моніторинг 24/7: Сучасні системи виявляють і блокують підозрілі активності в режимі реального часу, забезпечуючи постійний контроль за транзакціями і безпеку онлайн-кредитів та операцій із ними.

Сучасні системи виявляють і блокують підозрілі активності в режимі реального часу, забезпечуючи постійний контроль за транзакціями і безпеку онлайн-кредитів та операцій із ними. BankID НБУ: У сервісі Moneyveo впроваджено ідентифікацію клієнтів через систему BankID НБУ, що значно зменшує ризики шахрайських дій з даними.

У сервісі Moneyveo впроваджено ідентифікацію клієнтів через систему BankID НБУ, що значно зменшує ризики шахрайських дій з даними. Шифрування даних клієнтів: Увесь обмін даними між сайтом і мобільним застосунком Moneyveo відбувається виключно через захищені SSL/TLS-протоколи (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security), що унеможливлює перехоплення інформації сторонніми особами.

Увесь обмін даними між сайтом і мобільним застосунком Moneyveo відбувається виключно через захищені SSL/TLS-протоколи (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security), що унеможливлює перехоплення інформації сторонніми особами. Розмежування доступу: Жоден співробітник не має повного доступу до даних клієнта – усі дії ретельно логуються (фіксуються) та перебувають під контролем.

Жоден співробітник не має повного доступу до даних клієнта – усі дії ретельно логуються (фіксуються) та перебувають під контролем. Навчання команди: Співробітники проходять регулярні тренінги та курси з кібербезпеки. Це підвищує рівень їх компетенцій у сфері захисту інформації та збереженні конфіденційності клієнтів Moneyveo.

То чи безпечно залишати дані в Moneyveo? Так, адже безпека в компанії – це не формальність, а системний підхід, який охоплює технології, процеси й культуру відповідального ставлення до персональної інформації клієнтів.

Як захистити себе в інтернеті

На прикладі Moneyveo ми з’ясували, як відповідальні МФО захищають персональні дані. Проте безпека вашої інформації та акаунтів (у будь-яких сервісах, не тільки в кредитних) залежить від вас також. Ось кілька простих правил, які допоможуть мінімізувати ризики потрапляння чутливої інформації до рук шахраїв:

Використовуйте складні паролі. Не встановлюйте один і той самий пароль для різних сервісів. І не лише коли йдеться про захист інформації при оформленні кредиту в інтернеті – для кожної платформи, де ви залишаєте персональні дані, у вас має бути унікальний пароль. Перевіряйте наявність HTTPS. Перед введенням даних переконайтеся, що в адресному рядку браузера є замочок та протокол https:// (саме така комбінація символів). Це гарантує, що з’єднання із сайтом захищене. Не передавайте свої дані стороннім особам. Співробітники сервісів не повинні просити у вас пароль або CVV-код картки. Якщо хтось представляється «службою підтримки» й вимагає конфіденційну інформацію – це шахраї. Остерігайтеся підозрілих посилань. Не переходьте за лінками, отриманими з невідомих джерел, навіть якщо вони надійшли вам в SMS, Viber, інші месенджери.

Захист персональної інформації – це спільна відповідальність: сервіс має бути надійним, але не менш важливими є дії самих користувачів.

Як Moneyveo підвищує цифрову грамотність українців

Під час війни мільйони наших громадян стали ще вразливішими до шахрайства. Часто вони змушені поспіхом переїжджати в інші міста чи країни. Разом із цим можуть втрачатися документи, банківські картки, старі номери телефонів. До того ж українці живуть у стані постійного напруження, приймають рішення швидше, іноді без перевірки деталей. Усе це робить людей менш захищеними і створює нові можливості для шахраїв.

У Moneyveo розуміють відповідальність, яка покладається на компанію, тому продовжують бути на крок попереду. Адже замало захищати – потрібно навчати користувачів безпечній поведінці в онлайн-середовищі. Тільки тоді вони зможуть розраховувати на справді безпечне оформлення кредиту онлайн чи обслуговування в будь-якому сервісі без «сюрпризів».

Вже декілька років поспіль компанія Moneyveo є активним учасником створення освітніх кампаній для українців, спрямованих на підвищення фінансової грамотності:

Зокрема у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, 10Guards та Cyberlab компанія створила освітній серіал « Кіберняні » (доступний на платформі Дія та MEGOGO).

» (доступний на платформі Дія та MEGOGO). Важливою стала й участь Moneyveo у підготовці циклу відео для підвищення фінансової грамотності в рамках проєкту #ЗнайСвоїПрава (за підтримки НБУ).

(за підтримки НБУ). Також компанія була активним партнером у реалізації освітньої гри «Zдолай шахрая» (розроблена Асоціацією ЄМА за підтримки USAID). Вона допомагає користувачам розпізнавати шахрайські онлайн-схеми.

А у 2021 році Moneyveo запустила серію власних відеоуроків про те, як правильно користуватися кредитами онлайн (доступні на порталі «Мінфін» та в YouTube).

Під час війни, починаючи з 2022 року, Moneyveo активно підтримує клієнтів та свою команду. Компанія забезпечує дистанційне навчання співробітників, проводячи інтерактивні курси з кібербезпеки та фінансової грамотності, а також адаптує освітні матеріали під реалії воєнного часу, допомагаючи людям безпечно користуватися фінансовими сервісами онлайн.

Як МФО захищають персональні дані клієнтів та чому це важливо

Усі фінансові установи – як банки, так і небанківські компанії – мають усвідомлювати і брати на себе відповідальність за захист персональної інформації клієнтів. Лише за цієї умови український фінансовий ринок зможе розвиватися стабільно та безпечно, формуючи середовище довіри.

Такий підхід обрала для себе компанія Moneyveo. Тут приділяють увагу всім етапам роботи з персональною інформацією клієнтів – від захисту даних при подачі заявки на кредит Moneyveo до наступних етапів роботи з отриманими відомостями. Адже безпека завжди була для компанії пріоритетом №1. І саме тому вже понад 1,4 млн українців обрали її сервіс своїм помічником у вирішенні фінансових питань. Звертаючись до moneyveo.ua, почуваєшся захищеним.

Обирайте надійні фінансові сервіси, які гарантують безпеку даних та прозорі умови обслуговування. Компанія Moneyveo працює згідно з ліцензією НБУ та суворо дотримується вимог законодавства України.

