Коли XRP досягне наступного рекордного максимуму: прогноз

Дані Polymarket — блокчейн-платформи прогнозів — свідчать, що учасники ринку вважають кінець 2026 року найімовірнішим періодом для встановлення нового рекордного максимуму XRP

Згідно з даними, які Finbold отримав 7 січня, шанси того, що XRP досягне нового історичного максимуму до кінця грудня 2026 року, становлять 38%. Це найімовірніший результат серед доступних часових рамок.

Для раніших періодів очікування нижчі: на 31 березня 2026 року припадає 8% імовірності. До 30 червня показник зростає до 25%, а до 30 вересня — до 31%.

Варто зазначити, що Polymarket працює як ринок ставок: користувачі купують і продають контракти на певний результат. Тому ціни відображають очікування учасників ринку, а не оцінки аналітиків.

Шлях XRP до рекордного максимуму

Такі очікування узгоджуються з ширшими ринковими тенденціями, які нині підтримують XRP. На початку 2026 року токен продемонстрував сильне відновлення, чому сприяли зростання інституційної присутності через спотові біржові фонди (ETF) та покращення умов ліквідності.

Чинний історичний максимум XRP, встановлений під час останнього великого ралі, залишається трохи нижче позначки $4. Щоб пробити цей рівень, знадобляться стабільні припливи капіталу та продовження позитивного імпульсу, який був характерний для останніх місяців. Водночас активу, ймовірно, потрібна підтримка ширших ринкових настроїв.

Попри кілька фундаментальних чинників, шлях XRP до нового рекорду наразі зупинився.

Читайте також: Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

Насамперед багато хто очікував, що токен оновить максимум після завершення багаторічної судової справи між Ripple та Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC).

Також запуск спотових ETF у США мав підживити зростання ціни, однак деякі аналітики вважають, що ці новини могли вже бути враховані в котируваннях. Через це XRP дедалі більше залежить від загального ринкового настрою.

Аналіз ціни XRP

Станом на момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $2,25, впавши на 4,5% за останні 24 години. Водночас за тиждень актив усе ще зріс більш ніж на 20%.

За поточної ціни XRP утримується вище 50-денної простої ковзної середньої (SMA) на рівні $2,04, що свідчить про збереження позитивної короткострокової динаміки. Однак ціна все ще нижча за 200-денну SMA на рівні $2,45. Це вказує на те, що ширший тренд ще не став повністю бичачим, а опір зверху залишається суттєвим.

Тим часом 14-денний індекс відносної сили (RSI) становить 69,9 — трохи нижче зони перекупленості. Це сигналізує про сильний нещодавній тиск покупців, але також вказує на обмежений потенціал зростання в короткостроковій перспективі без появи нового попиту.

