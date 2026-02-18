Падіння Біткоїна сигналізує про наближення рецесії — стратег Bloomberg

Старший стратег із товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун сказав, що різке падіння Біткоїна та всього крипторинку може бути не просто локальною подією для цифрових активів, а раннім маркером наближення наступної рецесії

На його думку, на тлі просідання цін у криптосегменті знову стане домінувальною звична інтерпретація про «здорову корекцію». Водночас підхід «викуповуй просадки», який працював і фактично був ринковою мантрою з 2008 року, може поступово втрачати силу й перестати давати той ефект, на який інвестори звикли розраховувати.

МакГлоун також перелічив чинники, які, за його оцінкою, роблять ситуацію більш ризиковою вже для американського фондового ринку. Зокрема, він звернув увагу на історично завищене співвідношення капіталізації ринку акцій США до ВВП — показник, який, за його словами, перебуває поблизу рівнів, близьких до максимумів майже за останні 100 років. Окремо він відзначив незвично низьку 180-денну волатильність індексів S&P 500 та Nasdaq 100 — приблизно найнижчу за останні близько вісім років. Ще одним елементом ризику стратег назвав «здування криптобульбашки» й можливий ефект зараження на ринки на тлі, як він сформулював, піку ейфорії довкола Дональда Трампа.

Крім того, МакГлоун заявив, що золото та срібло «перехоплюють альфу» темпами, яких не було видно приблизно пів століття. За його логікою, якщо волатильність на ринках почне зростати, цей процес може не обмежитися лише криптосектором і з часом почне поступово перекидатися й на акції.

Окремо він пояснив, як читає власний графік: у ньому Біткоїн показаний у «зменшеному» вигляді — ціну активу поділено на 10, щоб його можна було наочно зіставляти з динамікою S&P 500. У такому масштабі, за словами стратега, Біткоїн перебував приблизно на тому самому рівні, що й S&P 500 станом на 13 лютого: в обох випадках значення коливалися нижче позначки 7000.

На цьому тлі МакГлоун висловив сумнів, що волатильний Біткоїн зможе впевнено втриматися вище цього рівня. Як базову фазу «нормалізації» він окреслив сценарій, за якого S&P 500 може відкотитися до приблизно 5600, а для Біткоїна це відповідало б рівню близько $56 000.

«Частиною мого базового сценарію, за якого Біткоїн може повернутися до $10 000, є пік фондового ринку США. 7000 для S&P 500 і 50 000 для Dow Jones навряд чи можуть бути остаточними вершинами — інакше наслідки будуть серйозними», — підсумував експерт.

Джерело: Incrypted.