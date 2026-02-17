close-btn
Ця криптозима значно «здоровіша», ніж попередні — CIO Bitwise

17.02.2026 14:40
Ольга Деркач

Поточний ведмежий ринок не такий поганий, як у попередні роки, вважає інвестиційний директор Bitwise Метт Хоуган

Фото: chatgpt.com

«Ті, хто каже, що ця криптозима гірша, ніж у 2018 чи 2022 роках, просто не пам’ятають 2018 або 2022», — сказав Хоуган.

За його словами, у 2018 році «ми мали Біткоїн по $3 000 і Ethereum без застосунків і з обмеженою пропускною здатністю. У 2022 році ми отримали повний обвал ринку та регулятора, який хотів витіснити нас із бізнесу».

Ситуація сьогодні дещо інша: «стейблкоїни рухаються до $3 трлн, токенізація — до $200 трлн, регуляторний клімат позитивний, а токеноміка краща», — зазначив він.

Крім того, BlackRock та Apollo розвивають продукти на базі DeFi, «інфраструктура масштабно збудована», є ETF, а також «зростають побоювання щодо фіатних валют».

«Тож так, я оптиміст. Це не означає, що все буде гладко, але мені цікаво спостерігати за цим рухом», — додав він.

Попередні ведмежі ринки були апокаліптичними

У поточному ведмежому циклі загальна капіталізація впала на 49% — з піку трохи нижче $4,4 трлн у жовтні до мінімуму $2,23 трлн 6 лютого. Це значно м’якше, ніж у попередні ведмежі ринки, однак він ще не завершився. У 2018 році ринок обвалився на 88%, а у 2022-му — приблизно на 73% від піку попереднього циклу.

Крах FTX у 2022 році «був похмурим», а 2018-й «майже межував із настроями про вимирання криптовалюти», — прокоментували в Kobeissi Letter. Обвал через Covid-19 у березні 2020 року теж виглядав апокаліптично: ринки просіли на 56% менш ніж за місяць.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $170 на $118 000

Як підкреслив Хоуган, цього разу різниця в тому, що фундаментальні фактори для крипторинку значно сильніші. Багато аналітиків вважають, що нинішня просадка зумовлена не внутрішніми для крипто причинами, а ширшими макроекономічними та геополітичними ризиками.

Довгострокові власники все ще в плюсі

Засновник Alphractal Жоао Ведсон заявив, що показник Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) для довгострокових власників становить 0,36, «тобто довгострокові власники все ще, в середньому, залишаються в прибутку».

«Коли NUPL довгострокових власників заходить у негативну зону, це означає, що навіть найпереконаніші учасники тримають нереалізовані збитки. Історично це позначає фазу максимальної ринкової депресії», — сказав він.

У попередніх циклах «це була фінальна фаза перед стартом нового бичачого ралі», — сказав він, додавши, що зараз ми ще не там.

На момент написання Біткоїн торгувався поблизу $68 000 після того, як 16 лютого знову не зміг піднятися вище $70 000.

Джерело: CryptoPotato.

