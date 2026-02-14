Біткоїн більше не цифрове золото — Deutsche Bank

У Deutsche Bank заявили, що Біткоїн більше не відповідає ярлику «цифрового золота»

В інтерв’ю Yahoo Finance старша стратегиня Deutsche Bank Маріон Лабур сказала, що волатильність Біткоїна нікуди не поділася — вона просто знову стала помітною. І сталося це невчасно для ринку, який торік намагався показати BTC як актив, що дедалі більше приймають інституційні інвестори.

Чи перестав Біткоїн бути цифровим золотом

Лабур пояснила недавнє падіння тим, що волатильність — невід’ємна риса Біткоїна, а не випадкова «помилка». Вона також зазначила, що з жовтня триває помітний відтік коштів із ETF, а настрій інвесторів погіршує невизначеність у Вашингтоні. За її словами, торік підписали закон про стейблкоїни Genius Act, але Clarity Act досі розглядає Конгрес, і це додає ринку невизначеності.

Вона також згадала про відступ роздрібних інвесторів.

«У нашому останньому опитуванні ми аналізували криптовалютне прийняття у США, — сказала Лабур. — І в липні 17% американців інвестували в криптовалюти. А в грудні показник знизився до 12%».

На запитання, чи заслуговує Біткоїн і далі на визначення «цифрового золота», Лабур зробила акцент на дохідності.

«Якщо я дивлюся на результати 2025 року, то це не цифрове золото або це вже не цифрове золото, — сказала вона. — Золото випередило на 65% у 2025 році. Біткоїн знизився на 6,5%. Тож ми чітко бачимо цю розбіжність».

Читайте також: Індекс Fear & Greed тестує історичні мінімуми: крипторинок на межі

У ширшому трактуванні вона зазначила, що Біткоїн застряг між наративами.

«Біткоїн, я б сказала, не є засобом платежу. Це не валюта. Малоймовірно, що він замінить золото або фіатні валюти, — продовжила Лабур. — І я бачу Біткоїн так: ми в цьому переході, ми переходимо від суто спекулятивного активу до більш реалістичного сценарію використання».

Експертка також повернулася до того, що вона назвала «ефектом Дінь-Дінь», описуючи динаміку, коли ціна зростає на вірі, а не на фундаментальних факторах — аж поки це не припиняється.

«Тобто, по суті, це коли ціна базується на бажаному, значно більше, ніж на фундаментальних факторах», — сказала вона.

На запитання, що могло б знову підштовхнути Біткоїн до зростання, Лабур згадала ключові події останніх двох років і зазначила, що попередній ривок виглядає надто великим, щоб пояснити його лише цими чинниками. Вона нагадала про підйом Біткоїна від приблизно $35 000 у листопаді 2023 року, пов’язуючи його зі схваленням ETF, халвінгом і «дуже позитивною позицією» президента Трампа після обрання.

«Але всі ці фактори самі по собі, ймовірно, не повністю пояснюють рух, який ми мали від $35 000 у листопаді 2023 року до понад $120 000 у жовтні минулого року», — сказала вона, стверджуючи, що ринок усе ще шукає більш надійну опору, ніж потоки, керовані наративом.

Критика Лабур щодо «цифрового золота» одразу отримала заперечення в X. Аналітик Bloomberg із напрямку ETF Ерік Балчунас назвав це «цілком нормальним аргументом», але додав:

«Прив’язувати це до дохідності за один рік — абсурд. Це означає, що в 2023 і 2024 роках це БУЛО цифровим золотом, коли воно зросло на 450%? А тепер уже ні, бо золото було кращим у 2025 році. Зробіть так, щоб це мало сенс».

Інші реагували більш персонально. Віцепрезидент із зв’язків з інвесторами в Nakamoto Стівен Любка відкинув коментарі, назвавши їх словами «промоутерки CBDC», посилаючись на давнішу цитату, де вона сказала: «Коли йдеться про роздрібні CBDC, питання не в тому, чи це станеться, а коли».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Цей криптоактив може обігнати Біткоїн та Ефір за капіталізацією — Bloomberg

2 криптовалюти, які варто розглянути у лютому

Кійосакі назвав Біткоїн кращою інвестицією, ніж золото

За матеріалами bitcoinist.com.