close-btn
PaySpaceMagazine

Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото

04.03.2026 13:40
Ольга Деркач

Мільярдер та інвестор Рей Даліо застеріг від використання Біткоїна як довгострокового засобу збереження вартості та активу-притулку. На його думку, криптовалюта майже не має підтримки з боку центральних банків, а також викликає занепокоєння через обмеження конфіденційності та потенційну вразливість перед квантовими обчисленнями

Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото

Фото: pixabay.com

Даліо відкинув ідею, що Біткоїн може виконувати роль «цифрового золота». Він заявив: «Є лише одне золото».

«Золото — це не просто дорогоцінний метал, на якому спекулюють, — сказав Даліо. — Це найбільш усталена форма грошей і другий за величиною резервний актив, який тримають центральні банки».

За словами інвестора, він не бачить причин, чому центральні банки могли б купувати Біткоїн та зберігати його у довгостроковій перспективі.

Раніше Даліо визнавав, що Біткоїн має характеристики «твердих грошей», але також зазначав, що він і далі демонструє доволі високу кореляцію з технологічними акціями.

«З точки зору власності, на баланс попиту та пропозиції може впливати ситуація, коли інвестор стикається з тиском в одному сегменті й змушений продавати інші активи, які тримає», — пояснив він.

Цікаве по темі: Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

Даліо також висловив занепокоєння щодо рівня конфіденційності Біткоїна, зазначивши, що «будь-яку транзакцію можна відстежити», і попередив, що розвиток квантових обчислень може становити загрозу для мережі.

У липні 2025 року Даліо рекомендував інвесторам спрямувати близько 15% портфеля у Біткоїн або золото, щоб досягти «найкращого співвідношення прибутковості до ризику» на тлі зростаючого державного боргу США та подальшого знецінення валют.

У період з липня до початку жовтня 2025 року і Біткоїн, і золото демонстрували зростання, поки масштабне падіння крипторинку не ліквідувало майже $20 млрд позицій із кредитним плечем.

Після цього їхні траєкторії розійшлися. Від жовтневого піку Біткоїн впав більш ніж на 45% — до $68 420, тоді як золото продовжило зростати й за той самий період подорожчало більш ніж на 30% — до $5 120.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна

Чи повернеться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста

XRP втратив $7 млрд капіталізації та впав у рейтингу криптовалют

Джерело: Cointelegraph.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна 03.03.2026

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна
Чи повернеться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста 02.03.2026

Чи повернеться Біткоїн до $120 000 — прогноз економіста
Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg 28.02.2026

Якщо Біткоїн не втримає цю позицію, настане крах всього ринку — аналітик Bloomberg
Біткоїн провалився та готується до обвалу — співзасновник Wikipedia 27.02.2026

Біткоїн провалився та готується до обвалу — співзасновник Wikipedia
Біткоїн втратив $510 млрд капіталізації та 20 000 мільйонерів у 2026 — аналітика 25.02.2026

Біткоїн втратив $510 млрд капіталізації та 20 000 мільйонерів у 2026 — аналітика
Коли зʼявиться квантова загроза для Біткоїна — Майкл Сейлор 24.02.2026

Коли зʼявиться квантова загроза для Біткоїна — Майкл Сейлор
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  15:10

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову

 Сьогодні  14:40

Що відбувається з цінами та куди рухатиметься економіка — НБУ

 Сьогодні  13:40

Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото

 Сьогодні  12:30

Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

 Сьогодні  11:20

Уряд виділив 16 млрд грн Укрзалізниці на пасажирські перевезення

 Сьогодні  10:10

Meta запускає функцію ШІ-покупок у Meta AI

 03.03.2026  21:30

Інвестори роблять ставку на швидке відновлення Біткоїна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.