Рей Даліо заявив, що Біткоїн не може замінити золото

Мільярдер та інвестор Рей Даліо застеріг від використання Біткоїна як довгострокового засобу збереження вартості та активу-притулку. На його думку, криптовалюта майже не має підтримки з боку центральних банків, а також викликає занепокоєння через обмеження конфіденційності та потенційну вразливість перед квантовими обчисленнями

Даліо відкинув ідею, що Біткоїн може виконувати роль «цифрового золота». Він заявив: «Є лише одне золото».

«Золото — це не просто дорогоцінний метал, на якому спекулюють, — сказав Даліо. — Це найбільш усталена форма грошей і другий за величиною резервний актив, який тримають центральні банки».

За словами інвестора, він не бачить причин, чому центральні банки могли б купувати Біткоїн та зберігати його у довгостроковій перспективі.

Раніше Даліо визнавав, що Біткоїн має характеристики «твердих грошей», але також зазначав, що він і далі демонструє доволі високу кореляцію з технологічними акціями.

«З точки зору власності, на баланс попиту та пропозиції може впливати ситуація, коли інвестор стикається з тиском в одному сегменті й змушений продавати інші активи, які тримає», — пояснив він.

Цікаве по темі: Стейблкоїни можуть послабити банки та монетарну політику в Європі — ЄЦБ

Даліо також висловив занепокоєння щодо рівня конфіденційності Біткоїна, зазначивши, що «будь-яку транзакцію можна відстежити», і попередив, що розвиток квантових обчислень може становити загрозу для мережі.

У липні 2025 року Даліо рекомендував інвесторам спрямувати близько 15% портфеля у Біткоїн або золото, щоб досягти «найкращого співвідношення прибутковості до ризику» на тлі зростаючого державного боргу США та подальшого знецінення валют.

У період з липня до початку жовтня 2025 року і Біткоїн, і золото демонстрували зростання, поки масштабне падіння крипторинку не ліквідувало майже $20 млрд позицій із кредитним плечем.

Після цього їхні траєкторії розійшлися. Від жовтневого піку Біткоїн впав більш ніж на 45% — до $68 420, тоді як золото продовжило зростати й за той самий період подорожчало більш ніж на 30% — до $5 120.

Джерело: Cointelegraph.