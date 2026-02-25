Біткоїн втратив $510 млрд капіталізації та 20 000 мільйонерів у 2026 — аналітика

Понад 20 000 Біткоїн-мільйонерів зникли менш ніж за два місяці, оскільки жорстка корекція флагманської криптовалюти у 2026 році стерла мільярди з інвестиційних портфелів

Аналіз Finbold на основі поточних та історичних даних BitInfoCharts із використанням Wayback Machine станом на 24 лютого 2026 року показав, що кількість Біткоїн-адрес мільйонерів скоротилася на 20 564 від 1 січня 2026 року.

Зокрема, кількість адрес, що зберігають понад $1 млн у BTC, зменшилася на 15,68% — зі 131 125 до 110 561. Водночас кількість гаманців із понад $10 млн у Біткоїні скоротилася на 2 596 — з 16 355 до 13 759.

Водночас важливо розрізняти адреси-мільйонери та окремих мільйонерів. Один інвестор може контролювати кілька гаманців, тоді як інституційні кастодіани часто розподіляють активи між кількома адресами.

Різкий розворот після рекордного ралі 2025 року

Обвал 2026 року продовжив спад, який розпочався наприкінці минулого року. Після зростання до нового історичного максимуму понад $125 000 у жовтні 2025 року (на тлі потужного бичачого ринку) Біткоїн різко розвернувся. Станом на 24-25 лютого 2026 року BTC скоригувався (обвалився) приблизно на 50% від свого піка.

Біткоїн скоротив ринкову капіталізацію на $510 млрд у 2026 році

З огляду на масштабний розпродаж на крипторинку у 2026 році зменшення кількості адрес BTC-мільйонерів було очікуваним. Загалом цифрові активи втратили $800 млрд ринкової капіталізації, з яких на Біткоїн припало $510 млрд.

Дещо несподіваними стали обставини краху. Криптоіндустрія сподівалася на інституційне визнання та масове впровадження, прихильну позицію регуляторів і дружню адміністрацію.

До 2025 року криптовалюти фактично отримали всі бажані стимули, настільки що одними з найбільших бичачих прихильників Біткоїна у 2026 році залишаються великі традиційні інституції.

Експерти та установи прогнозують динаміку Біткоїна у 2026 році

Попри те що низка відомих блокчейн-аналітиків прогнозує наближення BTC до циклічних мінімумів, компанія Bernstein вважає ведмежий сценарій надзвичайно слабким і очікує ралі до $150 000. Standard Charters також зберігає оптимістичну позицію навіть після зниження прогнозів.

Хоча банківський гігант більше не очікує зростання до $150 000, він усе ж залишив позитивний цільовий орієнтир на рівні $100 000.

Отже, наразі залишається не до кінця зрозумілим, чи є загальний спад наслідком традиційного криптоциклу, глобальної нестабільності безпрецедентного за останні десятиліття масштабу, чи сукупності різних чинників.

Насамкінець варто зазначити, що попри загальну бюрократичну прихильність, яка характеризувала 2025 рік та початок 2026-го, повноцінна всеосяжна правова база для цифрових активів у США як була відкладена, так і залишається предметом суперечок.

