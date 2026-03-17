МВФ вимагає від України підвищити податки до кінця березня — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) висловив занепокоєння щодо здатності України й надалі отримувати фінансування в межах пакета на $8,1 млрд, оскільки народні депутати зволікають із ухваленням рішень, необхідних для розблокування коштів

Верховна Рада має до кінця березня ухвалити низку законодавчих змін, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах нової чотирирічної кредитної програми, затвердженої минулого місяця.

Однак депутати досі не розглянули частину змін, запропонованих МВФ, що розглядається як прояв непокори президенту України Володимиру Зеленському й може призвести до фактичного паралічу парламенту.

Ці заходи є вкрай непопулярними серед населення на п’ятому році війни, однак їх необхідно ухвалити, щоб отримати решту фінансування. Київ уже отримав $1,5 млрд у межах цієї програми.

«Я можу сказати, що я занепокоєна», — заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, місія МВФ на чолі з керівником Гевіном Греєм планує розпочати зустрічі з українськими депутатами з 18 березня.

Загострення відбувається на тлі ризику, що Україна може залишитися без фінансування вже за кілька місяців після того, як Угорщина та Словаччина заблокували кредитний пакет Європейського Союзу на понад €90 млрд ($104 млрд) через суперечку щодо постачання нафти.

У найгіршому сценарії — якщо кошти не надійдуть — Національний банк може знову почати напряму кредитувати Міністерство фінансів для покриття дефіциту, як це було в перший рік повномасштабного вторгнення, заявив голова НБУ Андрій Пишний. Це робить фінансування від МВФ ще більш критично важливим.

Зеленський заявив, що він «готовий обговорити з представниками парламенту зміни до закону про мобілізацію, щоб депутати могли поїхати на фронт», фактично пригрозивши призовом у разі невиконання вимог.

«Якщо ви не служите державі в парламенті, тоді служіть державі на передовій», — сказав він.

Цей конфлікт є найочевиднішим сигналом того, що президент більше не може повністю покладатися на свою парламентську більшість. Від початку війни росії проти України депутати, включно з опозиційними, здебільшого підтримували уряд. Однак ця ситуація може змінюватися.

«На жаль, представники опозиції не додають свої голоси за низку важливих законопроєктів, — сказав Зеленський. — Навіть щодо законів, які не є терміновими, завжди доводиться домовлятися з опозиційними силами та переконувати їх упродовж тривалого часу».

За словами президента, багато депутатів планують скласти свої повноваження, однак він не навів подробиць.

Серед змін, які має розглянути парламент, — запровадження податку на додану вартість для домогосподарств і компаній, що працюють за спрощеною системою оподаткування. Ще одна вимога стосується зниження порогу для оподаткування міжнародних поштових відправлень.

Джерело: Bloomberg.