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Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

09.06.2026 16:00
Ольга Деркач

Верховна Рада України 9 червня ухвалила законопроєкт №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Документ підтримав 241 народний депутат. Його ухвалення є одним із зобов’язань України в межах програми співпраці з Міжнародним валютним фондом

Рада ухвалила законопроєкт про оподаткування цифрових платформ

Фото: freepik.com

Нові правила стосуватимуться українських та міжнародних онлайн-платформ, які працюють на українському ринку. Йдеться про сервіси на кшталт Bolt, Uklon, Uber, Airbnb та інших майданчиків для продажу товарів, оренди майна або надання послуг.

За словами першого заступника голови парламентського податкового комітету Ярослава Железняка, фінальна редакція документа отримала підтримку бізнес-спільноти та профільних асоціацій. Під час розгляду в сесійній залі частину поправок не підтримали, однак це суттєво не вплинуло на концепцію закону.

Закон набуде чинності не раніше січня 2027 року. Водночас повноцінний запуск механізму може відбутися пізніше, оскільки державі ще потрібно укласти міжнародні угоди про обмін інформацією та створити технічну інфраструктуру для взаємодії з платформами. За оцінкою Железняка, система може запрацювати лише у 2028 році.

Початкову версію законопроєкту Кабінет Міністрів подав до парламенту наприкінці березня. Після першого читання документ суттєво доопрацювали.

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Зокрема, з фінальної редакції вилучили вимогу про відкриття спеціальних банківських рахунків для продавців та норму щодо розкриття банківської таємниці. Також відмовилися від положень, які могли створювати ризики автоматичного визнання співпраці між платформами та користувачами трудовими відносинами.

Під час підготовки до другого читання з-під моніторингу вивели операції урядових структур та компаній, акції яких торгуються на організованих ринках капіталу. Крім того, із визначення товарів виключили цифрові активи.

Для іноземних операторів платформ передбачили окремий порядок звітності через спеціальний електронний портал, а також щомісячну сплату податків в іноземній валюті.

Серед ключових рішень, підтриманих під час остаточного голосування, — встановлення ставки ПДФО на рівні 5% для доходів фізичних осіб від оренди житла.

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Джерело: Forbes.

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
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