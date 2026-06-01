Скільки податків сплатили українці у 2026

Виконання плану надходжень до державного бюджету за 5 місяців становить 101,9 %, за травень – 103,7 %
Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook, передає пресслужба ДПСУ.
«Під час війни податки перестають бути просто цифрами. Це про стійкість країни. Про здатність бізнесу адаптуватися попри всі виклики, про відповідальність кожного платника і про допомогу держави кожному, хто працює чесно», – наголосила вона.
Підсумки травня та 5 місяців 2026 року.
Травень 2026 року
- План надходжень податків та зборів, які контролює ДПС, виконаний на 103,7 %.
- Додаткові надходження – + 5,3 млрд грн.
- Надходження до загального фонду держбюджету – 148,8 млрд грн.
Основні джерела:
- Податок на прибуток підприємств – 68,6 млрд грн (+12,6 млрд грн до плану).
- ПДФО – 36,7 млрд грн ( +2,1 млрд грн).
«Попри позитивну динаміку надходжень вже не перший місяць спостерігаємо проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників. Зокрема, ПДВ та акциз. Причини обʼєктивні – зумовлені постійними атаками на енергетику, скороченням виробництва та зміною логістики», – додала Леся Карнаух.
Підсумки січня – травня 2026 року
- Надходження до загального фонду становили 584,7 млрд грн.
- Виконання плану – 101,9 %.
- Понад план – + 11,2 млрд грн.
- Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 64,2 млрд грн (+12,3 %).
«ДПС докладає всіх зусиль, щоб і надалі забезпечувати повноту сплати податків до бюджету. За підсумками 5 місяців ми зберігаємо позитивну тенденцію. Але для мене як очільниці ДПС важливо, що це не просто цифри. Це віра кожного платника в Україну. Вдячна кожному, хто сплачує податки!» – зазначила очільниця ДПС.
