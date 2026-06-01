Скільки податків сплатили українці у 2026

Виконання плану надходжень до державного бюджету за 5 місяців становить 101,9 %, за травень – 103,7 %

Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook, передає пресслужба ДПСУ.

«Під час війни податки перестають бути просто цифрами. Це про стійкість країни. Про здатність бізнесу адаптуватися попри всі виклики, про відповідальність кожного платника і про допомогу держави кожному, хто працює чесно», – наголосила вона.

Підсумки травня та 5 місяців 2026 року.

Травень 2026 року

План надходжень податків та зборів, які контролює ДПС, виконаний на 103,7 %.

Додаткові надходження – + 5,3 млрд грн.

Надходження до загального фонду держбюджету – 148,8 млрд грн.

Основні джерела:

Податок на прибуток підприємств – 68,6 млрд грн (+12,6 млрд грн до плану).

ПДФО – 36,7 млрд грн ( +2,1 млрд грн).

«Попри позитивну динаміку надходжень вже не перший місяць спостерігаємо проблеми з виконанням низки бюджетоформуючих показників. Зокрема, ПДВ та акциз. Причини обʼєктивні – зумовлені постійними атаками на енергетику, скороченням виробництва та зміною логістики», – додала Леся Карнаух.

Підсумки січня – травня 2026 року

Надходження до загального фонду становили 584,7 млрд грн.

Виконання плану – 101,9 %.

Понад план – + 11,2 млрд грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 64,2 млрд грн (+12,3 %).

«ДПС докладає всіх зусиль, щоб і надалі забезпечувати повноту сплати податків до бюджету. За підсумками 5 місяців ми зберігаємо позитивну тенденцію. Але для мене як очільниці ДПС важливо, що це не просто цифри. Це віра кожного платника в Україну. Вдячна кожному, хто сплачує податки!» – зазначила очільниця ДПС.

