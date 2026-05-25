Інтернет в Україні може подорожчати: для провайдерів готують новий податок

В Україні можуть відбутися зміни у сфері телекомунікацій, які безпосередньо вплинуть на вартість домашнього інтернету для користувачів. Учасники ринку повідомляють, що влада опрацьовує можливість запровадження нового податкового навантаження для інтернет-провайдерів. У разі ухвалення таких змін компанії будуть змушені витрачати більше коштів на підтримку та розвиток мережевої інфраструктури

Представники галузі зазначають, що додаткові податки майже неминуче позначаться на кінцевих тарифах для абонентів. Провайдери й без того працюють у надзвичайно складних умовах: телекомунікаційні мережі регулярно зазнають пошкоджень через російські обстріли, компанії постійно вкладають кошти у відновлення обладнання, закупівлю акумуляторів, генераторів та інших систем резервного живлення. При цьому можливості для збільшення доходів залишаються обмеженими, а рентабельність бізнесу у багатьох випадках є мінімальною.

На ринку попереджають, що нове фіскальне навантаження може стати критичним фактором для багатьох операторів. У такій ситуації компанії будуть змушені компенсувати додаткові витрати коштом підвищення цін на послуги інтернету. Експерти прогнозують, що здорожчання тарифів відбуватиметься нерівномірно залежно від регіону та рівня конкуренції.

Найбільш відчутне підвищення вартості інтернету, за попередніми оцінками, може торкнутися невеликих міст, селищ та сільських громад. Саме там працює менше провайдерів, а конкуренція між ними значно слабша, ніж у великих містах. Через це оператори мають менше можливостей утримувати ціни на поточному рівні, особливо з урахуванням постійних витрат на обслуговування мереж. У великих містах ситуація може бути дещо стабільнішою завдяки більшій кількості гравців на ринку, однак навіть там користувачі, ймовірно, відчують подорожчання послуг.

Учасники ринку також застерігають, що без перегляду податкової політики або додаткових механізмів підтримки частина невеликих операторів може не витримати фінансового навантаження. Це може призвести до поступового скорочення кількості провайдерів, особливо у регіонах із низькою прибутковістю. У результаті мешканці окремих населених пунктів ризикують залишитися з обмеженим вибором або навіть без альтернативних постачальників інтернету.

Джерело: fbc.biz.ua.