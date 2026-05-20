Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

Надходження від військового збору до держбюджету у січні-квітні 2026 року зросли на 25,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За даними податкової служби, за перші чотири місяці року платники податків сплатили 60,2 млрд грн

Про це Державна податкова служба України повідомила на своєму сайті.

Для порівняння, торік за цей самий період бюджет отримав на 12,4 млрд грн менше. Зростання надходжень пов’язують зі стабільними податковими платежами бізнесу та громадян, а також із чинними правилами сплати військового збору для різних категорій платників.

Найбільше коштів традиційно надійшло від Києва — 19,8 млрд грн. Серед регіонів-лідерів також:

Дніпропетровська область — 6,4 млрд грн;

Львівська область — 4,8 млрд грн;

Харківська область — 3,9 млрд грн.

У податковій наголошують, що військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансування оборонних потреб країни. Своєчасна сплата податків, зазначають у відомстві, допомагає підтримувати стабільність державного бюджету в умовах війни.

Наразі базова ставка військового збору для більшості доходів громадян становить 5%.

Також читайте: Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg

Для фізичних осіб-підприємців діють окремі правила. ФОП 1, 2 та 4 груп сплачують фіксовану суму — 10% від мінімальної зарплати щомісяця. У 2026 році це 864,70 грн на місяць.

Для ФОП 3 групи ставка становить 1% від доходу, а підприємці на загальній системі оподаткування сплачують 5% від чистого оподатковуваного доходу.

Водночас мобілізовані ФОП та самозайняті особи, а також ті, хто підписав контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору. Пільга застосовується автоматично на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов’язаних.

Звільнення починає діяти з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова