close-btn
PaySpaceMagazine

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

20.05.2026 12:40
Ольга Деркач

Надходження від військового збору до держбюджету у січні-квітні 2026 року зросли на 25,9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За даними податкової служби, за перші чотири місяці року платники податків сплатили 60,2 млрд грн

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

Фото: freepik.com

Про це Державна податкова служба України повідомила на своєму сайті.

Для порівняння, торік за цей самий період бюджет отримав на 12,4 млрд грн менше. Зростання надходжень пов’язують зі стабільними податковими платежами бізнесу та громадян, а також із чинними правилами сплати військового збору для різних категорій платників.

Найбільше коштів традиційно надійшло від Києва — 19,8 млрд грн. Серед регіонів-лідерів також:

  • Дніпропетровська область — 6,4 млрд грн;
  • Львівська область — 4,8 млрд грн;
  • Харківська область — 3,9 млрд грн.

У податковій наголошують, що військовий збір залишається одним із ключових джерел фінансування оборонних потреб країни. Своєчасна сплата податків, зазначають у відомстві, допомагає підтримувати стабільність державного бюджету в умовах війни.

Наразі базова ставка військового збору для більшості доходів громадян становить 5%.

Також читайте: Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg

Для фізичних осіб-підприємців діють окремі правила. ФОП 1, 2 та 4 груп сплачують фіксовану суму — 10% від мінімальної зарплати щомісяця. У 2026 році це 864,70 грн на місяць.

Для ФОП 3 групи ставка становить 1% від доходу, а підприємці на загальній системі оподаткування сплачують 5% від чистого оподатковуваного доходу.

Водночас мобілізовані ФОП та самозайняті особи, а також ті, хто підписав контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору. Пільга застосовується автоматично на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників та військовозобов’язаних.

Звільнення починає діяти з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg 19.05.2026

Україна отримає допомогу лише після реформи оподаткування посилок — Bloomberg
Запрацювали нові електронні сервіси для українців 15.05.2026

Запрацювали нові електронні сервіси для українців
Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні 13.05.2026

Які світові компанії сплатили найбільше податків в Україні
Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова 13.05.2026

Скільки транспортного податку заплатили українці у 2026 — Податкова
Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок 12.05.2026

Мінфін розкрив деталі оподаткування міжнародних посилок
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова 12.05.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 — Податкова

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  15:30

Visa запустила в Україні програму для розвитку ШІ-комерції

 Сьогодні  14:50

Скільки ФОПів відкрили іноземці в Україні — Опендатабот

 Сьогодні  14:10

3 фактори, які можуть повернути Біткоїн вище $80 000

 Сьогодні  13:30

НБУ посилив правила емісії та еквайрингу платіжних інструментів

 Сьогодні  12:40

Які регіони України сплатили найбільше військового збору — Податкова

 Сьогодні  11:50

Кити знову накопичують Біткоїн: чого очікувати

 Сьогодні  11:00

Starlink підвищує тарифи вперше з 2023 року

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.