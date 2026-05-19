Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026

19.05.2026 18:10
Микола Деркач

Приріст гривневих депозитів та грошей на рахунках банків населення у квітні 2026 року становив +31,27 млрд грн, це четвертий за історію банківського сектору приріст за обсягом

Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Він зазначає, що населення встановило нові історичні рекорди за розміром накопичень як у гривні, так і у валюті. У гривні на банківських рахунках у квітні знаходиться 986,67 млрд грн, у валюті — $11,17 млрд

У лідерах банків за розміщенням коштів фізичних осіб на рахунках — кошти на вимогу (станом на кінець 1 кварталу 2026):

  • ПриватБанк — 439,46 млрд грн;
  • Ощадбанк — 132,99 млрд грн;
  • Універсал Банк + monobank — 77,15 млрд грн;
  • Райффайзен банк — 67,43 млрд грн;
  • Укрсиббанк — 44,65 млрд грн.

У лідерах банків за розміщенням коштів фізичних осіб на строкових депозитах (станом на кінець 1 кварталу 2026):

  • Ощадбанк — 103,25 млрд грн;
  • ПриватБанк — 95,65 млрд грн;
  • Універсал Банк + monobank — 31,09 млрд грн;
  • Сенс Банк — 28,13 млрд грн;
  • ПУМБ — 26,39 млрд грн.

Експерт також зауважив, що ставки за депозитами зросли у квітні, що стало додатковим важелем для приросту.

Раніше ми також писали, що українські банки планують запровадити нові обмеження на перекази для частини підприємців та компаній. Йдеться про ліміти для новостворених і «сплячих» ФОПів та юросіб, які можуть набути чинності вже у серпні 2026 року в межах оновленого Меморандуму «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг».

