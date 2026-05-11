Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України продовжує знижуватися. Станом на 1 квітня 2026 року показник скоротився до 12,9%, що на 1 в. п. менше від початку року. Порівняно з березнем 2022 року частка проблемних кредитів зменшилася одразу на 13,7 в. п.

У НБУ зазначають, що зниження частки NPL упродовж січня — березня 2026 року забезпечили одразу два фактори: активне зростання нового кредитування з кращою якістю позичальників та врегулювання старих проблемних боргів.

За перший квартал цього року валовий обсяг кредитів у банківській системі зріс на 5,6%, або на 75,8 млрд грн, і сягнув 1,436 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2%, або на 3,8 млрд грн — до 185,5 млрд грн.

Покращення фіксується як у сегменті кредитування населення, так і бізнесу. Частка NPL серед фізичних осіб за квартал зменшилася на 0,5 в. п. — до 10,3%. У корпоративному секторі показник скоротився на 1,3 в. п. — до 15,7%.

Зниження частки проблемних кредитів спостерігалося в усіх групах банків. Найвищий рівень NPL залишається у державних банках — 18,4%. У приватних українських банках частка проблемних кредитів становить 7,8%, а в банках з іноземним капіталом — 6,2%.

У Нацбанку нагадали, що після початку повномасштабного вторгнення рівень дефолтів за кредитами в перший рік війни сягнув близько 20%, а частка NPL у кредитних портфелях банків піднімалася до 39,1%.

Втім із середини 2023 року ситуація поступово покращується. Додатково на статистику вплинуло й масштабне списання старих проблемних активів державними банками наприкінці 2025 року. У грудні держбанки списали понад 170 млрд грн старих непрацюючих кредитів, що допомогло опустити рівень NPL до мінімуму за останні 15 років.

НБУ також відзначає стабільне зростання кредитування в Україні вже другий рік поспіль. Зокрема, у березні чисті гривневі кредити бізнесу збільшилися на 32% у річному вимірі, а кредити населенню — на 36%.

Регулятор вважає, що подальше очищення банківських балансів разом із активним кредитуванням може підтримати фінансову стійкість сектору та пожвавлення економіки.

Джерело: НБУ.