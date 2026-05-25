close-btn
PaySpaceMagazine

Які зміни у банківському секторі України спостерігались у 2026 — НБУ

25.05.2026 16:50
Микола Деркач

Приріст чистих гривневих кредитів бізнесу та населенню в І кварталі 2026 року пришвидшився порівняно з попереднім кварталом, а в річному вимірі був близьким до третини

Які зміни у банківському секторі України спостерігались у 2026 — НБУ

Фото: НБУ

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за І квартал, передає пресслужба Національного банку України.

Ключові тренди:

  • обсяг чистих активів банків, попри зменшення порівняно з попереднім кварталом, збільшився на 16,2% р/р, і рушієм протягом близько двох років поспіль залишається активне зростання кредитного портфеля;
  • також банки і далі нарощували портфель ОВДП, натомість обсяг депозитних сертифікатів зменшився на 26,1% за квартал;
  • темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу порівняно з попереднім кварталом пришвидшилися передусім за рахунок кредитів приватним корпораціям;
  • найшвидший приріст кредитів бізнесу показали приватні та іноземні банки, за строками погашення – кредити терміном понад три роки, за галузями – підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва;
  • зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню в I кварталі пожвавилося за рахунок незабезпечених позик, натомість зростання обсягу іпотечних та автокредитів уповільнилося;

Читайте також: Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок

  • частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,9% як через списання значного обсягу старих NPL, так і завдяки приросту нового портфеля гарної якості;
  • зобов’язання банків протягом кварталу скоротилися, передусім з огляду на сезонне зменшення коштів бізнесу, водночас їх зростання в річному вимірі залишалося стійким;
  • середня ставка за новими угодами з гривневими коштами фізичних осіб (у тому числі на вимогу) знизилася до 10,1% річних загалом та до 12,2% річних – за строковими;
  • гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема найнижчу середню ставку – 13,3% річних – надалі пропонували приватні банки з іноземним капіталом;
  • сектор зберіг високу чисту процентну маржу та залишався операційно ефективним, водночас чистий прибуток банків за І квартал скоротився на третину через підвищену ставку податку на прибуток (50%);
  • регулятивний капітал сектору дещо зменшився, проте на кінець кварталу жоден із платоспроможних банків не порушував вимоги до достатності капіталу;
  • подальшому нарощенню кредитування сприятимуть виконання заходів оновлених стратегій з розвитку кредитування та іпотеки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026

Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн

Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ

Рубрики: АналітикаБанкиНовиниОглядиОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
ПриватБанк призначив топменеджера з цифрової трансформації 25.05.2026

ПриватБанк призначив топменеджера з цифрової трансформації
Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок 22.05.2026

Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок
Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026 19.05.2026

Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026
НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні 15.05.2026

НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні
Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу 14.05.2026

Банки готують нові ліміти на перекази для ФОПів та бізнесу
Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн 11.05.2026

Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн

Вибір редакції
Всі
Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим
ТОП статей 22.05.2026

Євроінтеграція, open banking та нові шахрайські схеми: головні виклики фінринку — інтерв’ю з Олександром Карповим

Останні новини
Сьогодні  19:30

Як уберегти смартфон від шпигунського ПЗ

 Сьогодні  18:50

Кійосакі пояснив, чому долар приречений

 Сьогодні  17:30

Як виглядає помираюча зірка — фото

 Сьогодні  16:50

Які зміни у банківському секторі України спостерігались у 2026 — НБУ

 Сьогодні  16:20

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

 Сьогодні  16:10

Скільки українці витрачають онлайн та що купують — огляд

 Сьогодні  15:30

У ChatGPT тепер можна купувати криптовалюту

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.