Які зміни у банківському секторі України спостерігались у 2026 — НБУ

Приріст чистих гривневих кредитів бізнесу та населенню в І кварталі 2026 року пришвидшився порівняно з попереднім кварталом, а в річному вимірі був близьким до третини

Про це йдеться в Огляді банківського сектору за І квартал, передає пресслужба Національного банку України.

Ключові тренди:

обсяг чистих активів банків, попри зменшення порівняно з попереднім кварталом, збільшився на 16,2% р/р, і рушієм протягом близько двох років поспіль залишається активне зростання кредитного портфеля;

також банки і далі нарощували портфель ОВДП, натомість обсяг депозитних сертифікатів зменшився на 26,1% за квартал;

темпи приросту чистого гривневого кредитного портфеля бізнесу порівняно з попереднім кварталом пришвидшилися передусім за рахунок кредитів приватним корпораціям;

найшвидший приріст кредитів бізнесу показали приватні та іноземні банки, за строками погашення – кредити терміном понад три роки, за галузями – підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва;

зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню в I кварталі пожвавилося за рахунок незабезпечених позик, натомість зростання обсягу іпотечних та автокредитів уповільнилося;

частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,9% як через списання значного обсягу старих NPL, так і завдяки приросту нового портфеля гарної якості;

зобов’язання банків протягом кварталу скоротилися, передусім з огляду на сезонне зменшення коштів бізнесу, водночас їх зростання в річному вимірі залишалося стійким;

середня ставка за новими угодами з гривневими коштами фізичних осіб (у тому числі на вимогу) знизилася до 10,1% річних загалом та до 12,2% річних – за строковими;

гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема найнижчу середню ставку – 13,3% річних – надалі пропонували приватні банки з іноземним капіталом;

сектор зберіг високу чисту процентну маржу та залишався операційно ефективним, водночас чистий прибуток банків за І квартал скоротився на третину через підвищену ставку податку на прибуток (50%);

регулятивний капітал сектору дещо зменшився, проте на кінець кварталу жоден із платоспроможних банків не порушував вимоги до достатності капіталу;

подальшому нарощенню кредитування сприятимуть виконання заходів оновлених стратегій з розвитку кредитування та іпотеки.

