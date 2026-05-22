Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок

ФОП можуть відкрити банківський рахунок онлайн через сервіс е-Підприємець на порталі Дія. До програми вже приєдналися 10 банків-партнерів, а всі дані для заявки автоматично підтягуються з держреєстрів

Про це повідомила пресслужба Дії.

«Потрібно відкрити рахунок для ФОП, але ще не визначилися з банком? Зробіть це через е-Підприємець на порталі Дія. У сервісі вже доступні 10 банків-партнерів, тож обирайте зручний для себе — усе в одному місці й онлайн, — йдеться у повідомленні. — Дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів, а заяву можна підписати Дія.Підписом або іншим КЕП. Без черг і походів у відділення».

У сервісі доступні:

Кредобанк;

МТБ Банк;

Ощадбанк;

Абанк;

monobank;

Sense Bank;

Укргазбанк;

Райффайзен Банк;

ПриватБанк;

ПУМБ.

Як відкрити рахунок:

авторизуйтеся на порталі Дія;

перейдіть в е-Підприємець;

оберіть послугу відкриття банківського рахунку;

виберіть банк;

заповніть комплексну заяву та підпишіть її Дія.Підписом або КЕП.

«е-Підприємець — це 16 бізнес-послуг в одному сервісі. Реєструйте ФОП, змінюйте дані, створюйте ТОВ, переходьте на спрощену систему, відкривайте рахунки та повідомляйте про найм — онлайн і без зайвого клопоту», — пояснюють у Дії.

Довідку про доходи допоможе підготувати ШІ-агент у Дії. Просто надішліть запит і отримайте документ в особистому кабінеті.

Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики FIAP.

