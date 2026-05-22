Дія розширила сервіс е-Підприємець: як відкрити рахунок

ФОП можуть відкрити банківський рахунок онлайн через сервіс е-Підприємець на порталі Дія. До програми вже приєдналися 10 банків-партнерів, а всі дані для заявки автоматично підтягуються з держреєстрів
Про це повідомила пресслужба Дії.
«Потрібно відкрити рахунок для ФОП, але ще не визначилися з банком? Зробіть це через е-Підприємець на порталі Дія. У сервісі вже доступні 10 банків-партнерів, тож обирайте зручний для себе — усе в одному місці й онлайн, — йдеться у повідомленні. — Дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів, а заяву можна підписати Дія.Підписом або іншим КЕП. Без черг і походів у відділення».
У сервісі доступні:
- Кредобанк;
- МТБ Банк;
- Ощадбанк;
- Абанк;
- monobank;
- Sense Bank;
- Укргазбанк;
- Райффайзен Банк;
- ПриватБанк;
- ПУМБ.
Читайте також: Скільки грошей на рахунках українців — звіт за квітень 2026
Як відкрити рахунок:
- авторизуйтеся на порталі Дія;
- перейдіть в е-Підприємець;
- оберіть послугу відкриття банківського рахунку;
- виберіть банк;
- заповніть комплексну заяву та підпишіть її Дія.Підписом або КЕП.
«е-Підприємець — це 16 бізнес-послуг в одному сервісі. Реєструйте ФОП, змінюйте дані, створюйте ТОВ, переходьте на спрощену систему, відкривайте рахунки та повідомляйте про найм — онлайн і без зайвого клопоту», — пояснюють у Дії.
Довідку про доходи допоможе підготувати ШІ-агент у Дії. Просто надішліть запит і отримайте документ в особистому кабінеті.
Відкривайте рахунок для ФОП на порталі Дія — обирайте свій банк серед 10 партнерів.
Комплексну послугу е-Підприємець розробили в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджується Академією електронного управління. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики FIAP.
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
Новий власник докапіталізує PINbank на ₴200 млн
Частка проблемних кредитів впала до мінімуму за 15 років — НБУ
Чому українцям блокують рахунки за кордоном