Як змінився державний борг України за час війни

Україна досягла домовленості про відтермінування виплат за державним боргом до 2030 року, що має послабити навантаження на бюджет у найближчі роки. Водночас навіть попри окремі періоди скорочення заборгованості, від початку повномасштабної війни державний та гарантований державою борг країни зріс більш ніж удвічі — зі $95,38 млрд у січні 2022 року до $210,82 млрд у березні 2026-го

Державний борг — це сукупність усіх прямих боргових зобов’язань уряду. Найчастіше він виникає через дефіцит бюджету, коли державні витрати перевищують доходи. Україна мала дефіцитний бюджет ще до початку війни, однак після повномасштабного вторгнення витрати держави різко зросли, тоді як надходження до бюджету суттєво скоротилися.

Гарантований державою борг — це зобов’язання державних підприємств і установ, за які уряд виступає гарантом. При цьому до цієї категорії не належать борги місцевої влади. Також далеко не всі державні компанії мають державні гарантії за своїми кредитами.

Як змінився державний борг України під час повномасштабної війни

Наприкінці 2022 року державний і гарантований державою борг України становив $111,38 млрд. У липні того року зафіксували скорочення боргу на $8,6 млрд, однак уже в останні місяці року обсяг заборгованості знову почав швидко зростати. У жовтні він збільшився ще на $5 млрд, а в листопаді та грудні — приблизно на $4 млрд щомісяця.

Протягом 2023 року борг України зріс більш ніж на $30 млрд і досяг $145,32 млрд. Найсуттєвіше зростання відбулося у січні — одразу на $5,02 млрд. Відчутне збільшення також спостерігалося у квітні, липні та листопаді — майже на $4 млрд у кожному з цих місяців. У грудні показник зріс ще на $4,5 млрд порівняно з листопадом.

У 2024 році найбільші стрибки боргу припали на березень та кінець року. У березні заборгованість збільшилася на $7,36 млрд, у листопаді — ще на $4,37 млрд, а в грудні — на $6,32 млрд. Загалом за рік державний і гарантований державою борг зріс приблизно на $20 млрд та сягнув $166,06 млрд.

У 2025 році було зафіксовано рекордне місячне збільшення боргу за весь період повномасштабної війни — у грудні показник зріс одразу на $9,11 млрд. Значне зростання також відбулося у квітні (+$8,24 млрд), серпні (+$6,45 млрд) та листопаді (+$7,03 млрд). У підсумку наприкінці року сукупний державний і гарантований державою борг України досяг $213,33 млрд.

На початку 2026 року борг спершу зріс на $1,67 млрд, однак упродовж наступних двох місяців почав скорочуватися — на $1,82 млрд та $2,36 млрд відповідно. Це стало найбільшим падінням показника з липня 2022 року. За останніми даними Міністерства фінансів, станом на березень 2026 року державний і гарантований державою борг України становить $210,82 млрд.

Джерело: BorgExpert.