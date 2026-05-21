Девід Бекхем став мільярдером

21.05.2026 15:30
Ольга Деркач

Девід Бекхем став першим спортсменом-мільярдером у Великій Британії за версією рейтингу Sunday Times Rich List 2026

Сукупний статок колишньої зірки Manchester United та його дружини Вікторії Бекхем зріс до приблизно £1,185 млрд ($1,58 млрд), повідомляє видання. За останній рік капітал Бекхема більш ніж подвоївся — головним чином завдяки стрімкому зростанню вартості його частки у футбольному клубі Inter Miami CF та активному комерційному розвитку команди після переходу Ліонеля Мессі.

Також видання зазначає, що 51-річний Бекхем відіграв важливу роль у тому, щоб переконати Мессі залишитися в Маямі ще на три роки.

Ще одним активом Бекхема є великий девелоперський комплекс навколо стадіону Nu Stadium — нової арени клубу на 26 700 місць поблизу міжнародного аеропорту Маямі.

Територія комплексу займає 131 акр. Там розташовані офіси, магазини, житлові будівлі та ресторани. За даними Sunday Times, інвестиція Бекхема в цей проєкт оцінюється більш ніж у £370 млн.

У 2024 році — більш ніж через десятиліття після завершення співпраці з бутсами Adidas Predator — британська компанія Бекхема DRJB Holdings виплатила близько £43 млн дивідендів акціонерам, а на початку 2025 року — ще £17,2 млн.

Бекхем зберігає 45% частку в бізнесі після продажу решти своєї комерційної імперії компанії Authentic Brands Group.

У 2022 році сторони уклали угоду, яка об’єднала позафутбольні бізнес-активи Бекхема в обмін на 45% майбутнього прибутку. У межах цієї угоди імперія виплатила Бекхему $200 млн готівкою та ще $50 млн акціями.

Тим часом модний бізнес Вікторії Бекхем також суттєво збільшив статки родини.

Після того як колишня учасниця Spice Girls та дизайнерка, якій зараз 52 роки, вклала £23 млн у підтримку бренду під час початкових збитків, компанія змогла впевнено відновитися. Зараз бренд приносить понад £100 млн річного виторгу, повідомляє видання.

За даними джерел, пов’язаних із Neo Investment Partners, бізнес оцінюється приблизно у £375 млн. Родина Бекхемів володіє близько 35% компанії — ця частка оцінюється орієнтовно у £130 млн.

Джерело: People.

