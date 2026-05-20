Україна отримала грант від OpenAI

20.05.2026 18:50
Микола Деркач

Україна увійшла до 12 переможців грантової програми OpenAI для дослідження ШІ в освіті

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

OpenAI підтримає 12 неурядових та дослідницьких організацій із Європи, Близького Сходу і Африки, які розвивають безпечне ШІ-середовище для молоді. Серед переможців — український WINWIN EdTech Center of Excellence спільно з Фондом Східна Європа.

«Україна має унікальний досвід впровадження ШІ в освіту під час війни. Спільно із МОН проведемо перше масштабне дослідження про вплив штучного інтелекту на навчання в Україні. Опитаємо вчителів, батьків та учнів, щоб зрозуміти, як вони взаємодіють з технологіями під час війни та гібридного навчання», — йдеться у повідомленні.

Як проходитиме дослідження

Під час роботи над проєктом команда:

  • опитає 7 000 учасників — учнів віком від 12 до 17 років, їхніх батьків та педагогів;
  • проаналізує використання ШІ — вивчить, як українська школа працює з інноваційними інструментами в умовах гібридного навчання;
  • розробить AI Safety Toolkit — створить практичний набір інструментів та порад, які допоможуть підліткам і дорослим безпечно користуватися нейромережами;
  • запустить відкритий дашборд — збере всі дані, підготує національний аналітичний звіт та відкриє результати для загального доступу.

На основі зібраних даних експерти сформують дієві рекомендації. Вони допоможуть оновити державну освітню політику та впровадити нові правила в навчання.

«Україна проходить цифрову трансформацію в умовах, з якими ще не стикалася жодна інша країна. Поки ми продовжуємо цифровізуватися та інтегрувати ШІ в умовах щоденних безпекових викликів, цей досвід стає унікальним джерелом знань для всього світу. Ми віримо, що результати цього проєкту допоможуть міжнародній спільноті формувати нові підходи та глобальні стандарти безпечного цифрового середовища для молоді», — зазначила Оксана Матіяш, керівниця WINWIN EdTech Center of Excellence.

