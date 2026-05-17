xAI запускає Grok Build — ШІ-агента для програмування

Компанія xAI представила Grok Build — нового ШІ-агента для програмування, який працює безпосередньо з термінала та орієнтований на професійних розробників. Наразі продукт доступний у форматі ранньої бета-версії для користувачів із підпискою SuperGrok Heavy

У xAI називають Grok Build «потужним coding-агентом» та CLI-інструментом для складної розробки програмного забезпечення. Сервіс має допомагати з плануванням, виконанням та автоматизацією програмних завдань, а також інтегруватися у вже наявні робочі процеси розробників. Про це йдеться в блозі компанії.

Однією з ключових функцій став режим планування. Перед запуском складного завдання агент формує покроковий план дій, який користувач може переглянути, змінити або повністю переписати. Лише після підтвердження Grok Build переходить до виконання. Усі зміни при цьому відображаються у форматі diff, що дозволяє контролювати редагування коду.

У компанії також зробили акцент на сумісності з інструментами, які вже використовують розробники. Grok Build підтримує AGENTS.md, plugins, hooks, skills та MCP-сервери без додаткового налаштування. Після запуску в репозиторії агент автоматично підхоплює внутрішні правила й структуру проєкту.

Ще одна особливість — система субагентів. Для великих або багатокомпонентних задач Grok Build може розподіляти роботу між спеціалізованими агентами, які виконують завдання паралельно. У xAI зазначають, що сервіс підтримує інтеграцію з worktree та дозволяє запускати окремих субагентів у власних середовищах.

Також Grok Build отримав headless-режим із параметром -p, який дає змогу запускати агентів усередині скриптів та автоматизованих процесів. Крім цього, CLI підтримує ACP, що відкриває можливість створення власних ботів та систем оркестрації агентів.

У xAI наголошують, що поточний реліз є саме ранньою бета-версією. Компанія планує вдосконалювати модель та функціональність на основі відгуків користувачів. Для надсилання фідбеку в CLI передбачена команда /feedback.

Запуск Grok Build відбувається на тлі зростання конкуренції серед ШІ-інструментів для програмування. Великі технологічні компанії активно розвивають агентні системи, здатні не лише генерувати код, а й самостійно виконувати складні багатокрокові завдання, інтегруючись у середовище розробки та автоматизуючи частину роботи інженерів.

