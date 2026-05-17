close-btn
PaySpaceMagazine

xAI запускає Grok Build — ШІ-агента для програмування

17.05.2026 13:00
Ольга Деркач

Компанія xAI представила Grok Build — нового ШІ-агента для програмування, який працює безпосередньо з термінала та орієнтований на професійних розробників. Наразі продукт доступний у форматі ранньої бета-версії для користувачів із підпискою SuperGrok Heavy

xAI запускає Grok Build — ШІ-агента для програмування

Фото: freepik.com

У xAI називають Grok Build «потужним coding-агентом» та CLI-інструментом для складної розробки програмного забезпечення. Сервіс має допомагати з плануванням, виконанням та автоматизацією програмних завдань, а також інтегруватися у вже наявні робочі процеси розробників. Про це йдеться в блозі компанії.

Однією з ключових функцій став режим планування. Перед запуском складного завдання агент формує покроковий план дій, який користувач може переглянути, змінити або повністю переписати. Лише після підтвердження Grok Build переходить до виконання. Усі зміни при цьому відображаються у форматі diff, що дозволяє контролювати редагування коду.

У компанії також зробили акцент на сумісності з інструментами, які вже використовують розробники. Grok Build підтримує AGENTS.md, plugins, hooks, skills та MCP-сервери без додаткового налаштування. Після запуску в репозиторії агент автоматично підхоплює внутрішні правила й структуру проєкту.

Цікаве по темі: Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія

Ще одна особливість — система субагентів. Для великих або багатокомпонентних задач Grok Build може розподіляти роботу між спеціалізованими агентами, які виконують завдання паралельно. У xAI зазначають, що сервіс підтримує інтеграцію з worktree та дозволяє запускати окремих субагентів у власних середовищах.

Також Grok Build отримав headless-режим із параметром -p, який дає змогу запускати агентів усередині скриптів та автоматизованих процесів. Крім цього, CLI підтримує ACP, що відкриває можливість створення власних ботів та систем оркестрації агентів.

У xAI наголошують, що поточний реліз є саме ранньою бета-версією. Компанія планує вдосконалювати модель та функціональність на основі відгуків користувачів. Для надсилання фідбеку в CLI передбачена команда /feedback.

Запуск Grok Build відбувається на тлі зростання конкуренції серед ШІ-інструментів для програмування. Великі технологічні компанії активно розвивають агентні системи, здатні не лише генерувати код, а й самостійно виконувати складні багатокрокові завдання, інтегруючись у середовище розробки та автоматизуючи частину роботи інженерів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI працює над смартфоном із власним процесором

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

Супер Ель-Ніньйо може повторитися: людству загрожують посухи й голод

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років 15.05.2026

ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років
Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія 15.05.2026

Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів 09.05.2026

SEC готує нові правила для крипторинку та ШІ-фінансів
Mastercard та Visa інвестували в Astrada 07.05.2026

Mastercard та Visa інвестували в Astrada
У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу 06.05.2026

У Києві відбудеться щорічна конференція IAB Connect 2026 про підходи в диджитал-маркетингу

Вибір редакції
Всі
Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською
ТОП статей 13.05.2026

Технологічний бізнес — один із фундаментів економіки України: інтерв’ю з Наталією Микольською

 Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026
ТОП статей 30.04.2026

Платіжний ринок і ШІ: ключові висновки Fintech & Payments Forum 2026

Останні новини
Сьогодні  13:00

xAI запускає Grok Build — ШІ-агента для програмування

 Сьогодні  11:30

Біткоїн може зрости до $90 000 — криптоексперт

 16.05.2026  13:00

НБУ випустив дві нові пам’ятні монети

 16.05.2026  11:30

До Землі наближається величезний астероїд — вчені

 15.05.2026  19:40

ШІ допоміг повернути доступ до криптогаманця, заблокованого 10 років

 15.05.2026  17:00

НБУ прискорює запуск нової моделі банків в Україні

 15.05.2026  15:40

Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.