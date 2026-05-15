Мінцифри запустило ШІ-асисента у застосунку Дія

Відтепер користувачі можуть отримувати частину державних послуг через персонального AI-асистента просто у смартфоні. У відомстві заявляють, що це перший у світі національний ШІ-агент, доступний не лише на порталі, а й у мобільному застосунку

Наразі Дія.AI працює у форматі відкритого бета-тестування та підтримує три послуги. Зокрема, користувачі можуть замовити витяг про місце проживання дорослого. Документ формується автоматично, а статус обробки заявки — «в обробці» або «готово» — відображається безпосередньо в чаті. Готовий витяг можна одразу завантажити в діалозі.

Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дитини. Користувач може сформувати документ як для однієї дитини, так і для всіх дітей одночасно, просто відмітивши відповідний пункт.

Ще одна функція — сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. Дія.AI надсилає інформацію про штрафи в чаті, показує дату, суму та деталі порушення, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус.

Для використання сервісу необхідно оновити застосунок Дія та натиснути на іконку Дія.AI. На порталі Дія персональний ШІ-агент також може автоматично сформувати довідку про доходи без ручного заповнення даних. За словами Мінцифри, цей процес займає близько двох хвилин.

У міністерстві пояснюють, що Дія.AI аналізує запит користувача, знаходить необхідну інформацію у державних реєстрах та допомагає отримати потрібну послугу без зайвих дій. ШІ-агент працює на основі моделі Gemini від Google, яка автоматично генерує інформацію та підказки.

Наприклад, якщо користувач напише запит «потрібно отримати субсидію», система самостійно запропонує перелік державних послуг, які можуть знадобитися для оформлення допомоги, без необхідності шукати їх вручну в меню застосунку.

Для користування Дія.AI потрібно пройти авторизацію в застосунку. Для окремих операцій також знадобляться Дія.Підпис та стабільне інтернет-з’єднання.

У Мінцифри окремо наголосили на безпеці сервісу. За словами відомства, персональні дані користувачів не передаються до загальної моделі Gemini, а обробляються у захищеному середовищі Дії. Водночас користувачам радять дотримуватися стандартних правил безпечного використання ШІ та не поширювати особисті дані без потреби.

У міністерстві називають Дію «екосистемою у форматі ШІ-агента» та заявляють про розвиток концепції «агентивної держави», у якій частину державних сервісів виконуватиме штучний інтелект.

Дія.АІ у мобільному застосунку розроблена за підтримки проєкту UK DIGIT, який виконує Фонд Євразія та фінансує UK International Development, а також за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.

Джерело: Мінцифри.