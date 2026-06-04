Україна отримає єдину цифрову систему для держінвестицій

Кабінет Міністрів України прийняв проєкт розпорядження «Про схвалення Концепції розбудови Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями та затвердження плану заходів на 2026–2028 роки з її реалізації», розроблений Міністерством фінансів України

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що рішення спрямоване на створення сучасної цифрової інфраструктури управління публічними інвестиціями, яка забезпечить взаємодію державних інформаційних систем, охопить усі етапи інвестиційного циклу — від планування та відбору проєктів до їх реалізації, моніторингу та оцінки результатів.

Єдина цифрова екосистема дозволить формувати та супроводжувати Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій держави на основі якісних даних, підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, посилити прозорість інвестиційного процесу та забезпечити прийняття управлінських рішень на основі достовірної аналітики.

Концепція є важливим елементом реалізації реформи управління публічними інвестиціями на 2024–2028 роки та відповідає положенням Бюджетного кодексу України, стандартам Європейського Союзу і кращим міжнародним практикам у сфері управління державними фінансами.

Серед ключових завдань Концепції:

забезпечення сумісності (інтероперабельності) державних інформаційних систем, залучених до процесу управління публічними інвестиціями;

запровадження єдиних підходів до обміну даними та ідентифікації інвестиційних проєктів і програм;

підвищення якості та верифікації даних для оцінки, пріоритезації та відбору проєктів;

посилення прозорості та підзвітності використання публічних коштів;

цифрова підтримка всіх етапів управління публічними інвестиціями на державному та місцевому рівнях.

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Основою майбутньої екосистеми стане інтеграція вже функціонуючих цифрових рішень, зокрема DREAM, АІС «ГРК-ВЕБ», системи LOGICA, інформаційних систем Державної казначейської служби, електронної системи закупівель та інших державних інформаційних ресурсів. Це дозволить уникнути дублювання функцій, зменшити адміністративне навантаження та забезпечити безперервний обіг даних між усіма учасниками процесу.

Затверджений план заходів на 2026–2028 роки передбачає 12 послідовних кроків із реалізації Концепції. Серед них — розроблення та впровадження цифрового модуля «Управління публічними інвестиціями державного бюджету» в АІС «ГРК-ВЕБ», створення технічних рішень для інформаційної взаємодії між ключовими державними системами та запровадження єдиних стандартів обміну даними.

Координацію реалізації Концепції, моніторинг виконання плану заходів і контроль за досягненням визначених результатів здійснюватиме Міністерство фінансів України.

Прийняття розпорядження КМУ є виконанням Плану пріоритетних дій Уряду на 2026 рік за операційною ціллю «Ефективне управління публічними інвестиціями» та одним із заходів реформи управління публічними інвестиціями.

Крім того, схвалення Концепції та затвердження плану заходів є однією з умов політики для отримання Україною другого траншу коштів у межах макрофінансової допомоги Європейського Союзу.

Запровадження Єдиної цифрової екосистеми управління публічними інвестиціями сприятиме підвищенню якості державного управління, ефективнішому використанню ресурсів на відновлення та розвиток країни, а також подальшому наближенню України до європейських стандартів управління публічними фінансами.

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