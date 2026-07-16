З 1 серпня українці платитимуть податки по-новому

Міністерство фінансів України затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та оновило Порядок їх заповнення і подання. Вони набирають чинності 17 липня 2026 року

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Застосування форм починається із 1 серпня для звітування:

податкових агентів (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) – за липень 2026 року ;

; фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Розрахункуіз розбивкою показників за місяцями кварталу.

До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень – червень 2026 року.

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Дублювати звітність не потрібно:

якщо ви вже подали Розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;

якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

Зверніть увагу, що до 10 серпня необхідно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Як і раніше, Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

Довідково: відповідні зміни внесено наказами Мінфіну від 07.05.2026 № 243 та від 26.05.2026 № 284, які набирають чинності 17 липня 2026 року.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що оновлення форм звітності є частиною переходу до нового порядку подання податкових розрахунків. чУ перші місяці після набрання змінами чинності платникам варто особливо уважно перевіряти, яку саме форму необхідно використовувати залежно від свого статусу та звітного періоду.

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