close-btn
PaySpaceMagazine

З 1 серпня українці платитимуть податки по-новому

16.07.2026 14:20
Микола Деркач

Міністерство фінансів України затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та оновило Порядок їх заповнення і подання. Вони набирають чинності 17 липня 2026 року

З 1 серпня українці платитимуть податки по-новому

Фото: ДПСУ

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Застосування форм починається із 1 серпня для звітування:

  • податкових агентів (крім ФОП та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) – за липень 2026 року;
  • фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – з поданням нового квартального Розрахункуіз розбивкою показників за місяцями кварталу.

До цього часу ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, можуть продовжувати подавати Розрахунок за чинною місячною формою, оскільки квартальна форма ще не застосовується. Наразі ДПС приймає та опрацьовує такі Розрахунки за квітень – червень 2026 року.

Читайте також: Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ

Дублювати звітність не потрібно:

  • якщо ви вже подали Розрахунок за всі місяці за місячною формою, повторно подавати його після запровадження квартальної форми не потрібно;
  • якщо ж звітність за місячною формою подана не за всі місяці кварталу, квартальний Розрахунок необхідно подати лише за ті місяці, за які звітність не подавалася.

Зверніть увагу, що до 10 серпня необхідно прозвітувати вже за 2 квартал 2026 року.

Як і раніше, Розрахунок подається лише у разі нарахування або виплати доходів фізичним особам у звітному періоді.

Довідково: відповідні зміни внесено наказами Мінфіну від 07.05.2026 № 243 та від 26.05.2026 № 284, які набирають чинності 17 липня 2026 року.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що оновлення форм звітності є частиною переходу до нового порядку подання податкових розрахунків. чУ перші місяці після набрання змінами чинності платникам варто особливо уважно перевіряти, яку саме форму необхідно використовувати залежно від свого статусу та звітного періоду.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

Можливості банків розширять: що змінить сек’юритизація для українців

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатили підприємства держсектору за перше півріччя 2026 16.07.2026

Скільки податків сплатили підприємства держсектору за перше півріччя 2026
Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ 14.07.2026

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ
Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026 13.07.2026

Скільки ЄСВ сплатили українці у 2026
Скільки грошей від податків залучили місцеві бюджети у 2026 09.07.2026

Скільки грошей від податків залучили місцеві бюджети у 2026
Податкова попередила бізнес про сплеск шахрайської активності 08.07.2026

Податкова попередила бізнес про сплеск шахрайської активності
У Податковій розповіли про модернізацію Електронного кабінету платника 03.07.2026

У Податковій розповіли про модернізацію Електронного кабінету платника

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.07.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

Останні новини
Сьогодні  19:40

Вчені створили натрієвий акумулятор, що заряджається за декілька хвилин

 Сьогодні  18:20

Скільки податків сплатили підприємства держсектору за перше півріччя 2026

 Сьогодні  16:23

Співвласники Нової пошти готуються до купівлі БТА Банку

 Сьогодні  14:20

З 1 серпня українці платитимуть податки по-новому

 Сьогодні  13:00

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у червні 2026 — аналітика

 Сьогодні  12:57

Сергій Корецький став новим прем’єр-міністром України: що про нього відомо

 Сьогодні  11:40

Нова економічна криза може невдовзі накрити світ

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.