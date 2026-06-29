Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

Повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» відбудеться 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Мінцифри, наголосивши, що готувати системи варто без поспіху та паніки

За даними міністерства, проаналізувавши готовність ринку, регулятор побачив, що частині розробників інформаційних систем потрібен додатковий час для налаштування. Для звичайних користувачів міграція інфраструктури пройде повністю непомітно, а цифрові дані українців отримають надійніший захист від кіберзагроз.

Мінцифри регулярно оновлює механізми перевірки електронних підписів і паралельно розширює їхню функціональність: раніше міністерство вже розширило формати Дія.Підпису, додавши підтримку міжнародних стандартів PAdES і XAdES — це дозволило використовувати український електронний підпис безпосередньо в Євросоюзі.

Застарілі криптографічні алгоритми ніхто не вимикатиме одним днем — перехід відбуватиметься плавно та поступово. Старі кваліфіковані електронні підписи (КЕП) продовжать працювати: вони діятимуть до кінця строку дії своїх сертифікатів, тож терміново перевипускати ключі не потрібно.

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Документи, підписані раніше, не втрачають юридичної чинності — усі файли, скріплені підписом до моменту переходу, повністю зберігають свій статус. Сервіси й надалі розпізнаватимуть старі підписи: системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, тоді як нові операції поступово перейдуть на «Купину».

Ключова зміна стосується саме нових сертифікатів: з 1 вересня 2026 року всі нові ключі КЕП система генеруватиме винятково за новим, значно стійкішим алгоритмом «Купина» — це підвищить захист українських цифрових документів від сучасних кіберзагроз.

Мінцифри радить бізнесу та розробникам діяти проактивно вже зараз. Перш за все варто перевірити, чи підтримує наявне програмне забезпечення роботу з новим стандартом «Купина», а також поцікавитися в постачальників чи технічної підтримки інформаційних систем, коли вони планують впровадити відповідне оновлення. Вчасне налаштування програмного забезпечення гарантує, що з 1 вересня бізнес-процеси, сервіси та електронні послуги компаній продовжать працювати стабільно й без жодних зупинок.

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Джерело: Мінцифри.