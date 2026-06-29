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Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

29.06.2026 11:10
Ольга Деркач

Повний перехід на новий стандарт криптографічного захисту «Купина» відбудеться 1 вересня 2026 року. Про це повідомило Мінцифри, наголосивши, що готувати системи варто без поспіху та паніки

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

Фото: magnific.com/rawpixel.com

За даними міністерства, проаналізувавши готовність ринку, регулятор побачив, що частині розробників інформаційних систем потрібен додатковий час для налаштування. Для звичайних користувачів міграція інфраструктури пройде повністю непомітно, а цифрові дані українців отримають надійніший захист від кіберзагроз.

Мінцифри регулярно оновлює механізми перевірки електронних підписів і паралельно розширює їхню функціональність: раніше міністерство вже розширило формати Дія.Підпису, додавши підтримку міжнародних стандартів PAdES і XAdES — це дозволило використовувати український електронний підпис безпосередньо в Євросоюзі.

Застарілі криптографічні алгоритми ніхто не вимикатиме одним днем — перехід відбуватиметься плавно та поступово. Старі кваліфіковані електронні підписи (КЕП) продовжать працювати: вони діятимуть до кінця строку дії своїх сертифікатів, тож терміново перевипускати ключі не потрібно.

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Документи, підписані раніше, не втрачають юридичної чинності — усі файли, скріплені підписом до моменту переходу, повністю зберігають свій статус. Сервіси й надалі розпізнаватимуть старі підписи: системи використовуватимуть попередні алгоритми для перевірки вже створених документів, тоді як нові операції поступово перейдуть на «Купину».

Ключова зміна стосується саме нових сертифікатів: з 1 вересня 2026 року всі нові ключі КЕП система генеруватиме винятково за новим, значно стійкішим алгоритмом «Купина» — це підвищить захист українських цифрових документів від сучасних кіберзагроз.

Мінцифри радить бізнесу та розробникам діяти проактивно вже зараз. Перш за все варто перевірити, чи підтримує наявне програмне забезпечення роботу з новим стандартом «Купина», а також поцікавитися в постачальників чи технічної підтримки інформаційних систем, коли вони планують впровадити відповідне оновлення. Вчасне налаштування програмного забезпечення гарантує, що з 1 вересня бізнес-процеси, сервіси та електронні послуги компаній продовжать працювати стабільно й без жодних зупинок.

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Джерело: Мінцифри.

Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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