На порталі Дія запустили нову послугу

Міністерство цифрової трансформації України разом із командою державного регулятора грального ринку PlayCity запустили онлайн-ліцензування для грального бізнесу на порталі Дія. Відтепер увесь процес взаємодії бізнесу з державою відбувається виключно в цифровому форматі — без паперів і особистих контактів

Йдеться про повну цифровізацію процедури допуску компаній на ринок азартних ігор. Підприємці можуть подати заяву через портал Дія, відстежувати її статус у режимі реального часу та отримувати фінальне рішення онлайн. Усі етапи процесу фіксуються в системі, що має мінімізувати корупційні ризики та підвищити прозорість.

Які ліцензії вже доступні

Станом на зараз цифровий формат охоплює кілька ключових напрямів грального бізнесу. Зокрема, онлайн можна отримати ліцензії для казино та залів гральних автоматів, букмекерської діяльності, онлайн-покеру, а також для B2B-послуг у цій сфері.

Таким чином, значна частина ринку вже переведена в електронний формат, що дозволяє компаніям швидше проходити регуляторні процедури та зменшує адміністративне навантаження.

Посилення контролю за ринком

Паралельно із запуском цифрових ліцензій Мінцифри підготувало зміни до профільного законодавства. Вони передбачають більш жорстку перевірку компаній на етапі входу на ринок.

Зокрема, увага приділятиметься репутації бізнесу, його добросовісності, прозорості структури власності та відсутності зв’язків із державою-агресором. Такий підхід має забезпечити не лише зручність для підприємців, а й підвищити безпеку та контроль у галузі.

Цифровізація як інструмент довіри

У Мінцифри наголошують, що головна мета запуску — сформувати прозорий і контрольований ринок азартних ігор. Очікується, що цифрові інструменти дозволять одночасно спростити взаємодію бізнесу з державою та підвищити рівень довіри до регуляторних процесів.

Перехід до онлайн-ліцензування також вписується в ширшу стратегію цифровізації державних послуг, яку реалізує Дія. У цьому випадку йдеться про одну з найбільш чутливих і регульованих сфер, де прозорість процесів має критичне значення.

