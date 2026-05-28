Українські стартапи можуть отримати €15 000: умови

Українські та естонські розробники, AI-інженери, продакт-менеджери й стартапи зможуть позмагатися за призовий фонд €15 тис. на AI/GovTech Hackathon, який відбудеться 16-18 червня у Києві. Окрім грошових призів, учасники отримають можливість впровадити власні технологічні рішення у державному секторі

Хакатон стане спільним майданчиком для української та естонської GovTech-спільноти. Організатори планують об’єднати естонський досвід цифровізації з українською швидкістю розробки технологічних продуктів.

На старті заходу учасники пройдуть matchmaking-сесію та сформують міжнародні команди. Протягом трьох днів вони працюватимуть над створенням ШІ-рішень для державних сервісів, судової системи, медицини та логістики.

Серед головних завдань для команд:

створення системи проактивного моніторингу прав дитини на основі міжвідомчих даних;

AI-аналітика інцидентів та зворотного зв’язку для державних реєстрів;

AI-індикатор якості закупівельної документації;

кроскордонний бізнес-асистент між Україною та Естонією.

Фінальним результатом має стати готовий робочий прототип, який демонструватиме сервіс у дії.

Окрім можливості отримати €15 тис., учасники працюватимуть із менторами у сфері штучного інтелекту та цифрової трансформації. Також команди консультуватимуть представники державних інституцій, що потенційно може допомогти з подальшим масштабуванням продуктів.

Також читайте: 8 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2026

Одним із партнерів хакатону виступає Global Government Technology Centre Kyiv (GGTC Kyiv) — другий у світі GovTech-центр, який спеціалізується на розвитку державних технологій та співпраці урядів зі стартапами.

Мінцифри долучилося до заходу як співорганізатор. У міністерстві повідомили, що братимуть участь у всіх етапах хакатону — від підготовки кейсів до менторства та подальшого впровадження рішень.

До складу журі увійде Chief AI Officer WINWIN AI Center of Excellence Роман Кислий, який оцінюватиме проєкти учасників та допомагатиме визначати переможців.

Для українських учасників з інших міст організатори забезпечують проживання, а для команд з Естонії додатково покривають витрати на дорогу.

Реєстрація для естонських учасників триватиме до 5 червня, а українські команди можуть подати заявки до 12 червня включно.

Організаторами хакатону виступають міжнародна консалтингова компанія Civitta, Мінцифри, Global Government Technology Centre Kyiv та партнери з Естонії за фінансової підтримки ESTDEV.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

З’явився рейтинг країн за темпом розвитку стартап-екосистем: на якому місці Україна

Хто дає гранти українським стартапам: названо 22 акселераційні програми

26 українських стартапів отримали хмарні кредити Microsoft Azure

Джерело: Мінцифри.