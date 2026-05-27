ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

Штучний інтелект (ШІ/AI) може автоматизувати до половини завдань у більшості професій у сфері фінансових послуг. Це може мати серйозні наслідки для зайнятості, якщо технологію використовуватимуть лише для підвищення ефективності, а не для стимулювання зростання

Оскільки штучний інтелект стрімко змінює принципи роботи фінансового сектору, у листопаді 2025 року британський уряд доручив Комісії з навичок у сфері фінансових послуг (FSSC) підготувати звіт щодо потреб у навичках AI, навчанні та інноваціях.

У вже опублікованому звіті «A Workforce Transformed» зазначається, що потенційні переваги AI для економічного зростання визнавалися давно, а сама технологія вже активно використовується у галузі для підвищення продуктивності, покращення клієнтського досвіду та стимулювання інновацій.

Втім, автори також наголошують: із масштабуванням використання AI його вплив на роботу людей буде значним і, ймовірно, досі недооцінювався.

Більшість професій поступово, але суттєво зазнають автоматизації 30-50% окремих завдань. Це призведе до формування більш висококваліфікованої робочої сили та зростання попиту на навички у сфері даних, управління, розробки ПЗ, інтерпретації інформації та дизайну продуктів, а також на адаптивність, креативність і критичне мислення.

У звіті попереджають, що з поширенням агентного AI підходи до планування персоналу зміняться, оскільки автоматизація чинитиме тиск на початкові посади й вимагатиме створення нових шляхів входу до галузі.

Також посилиться конкуренція за таланти. До 2035 року сектор може втратити до 450 тис. із 780 тис. висококваліфікованих працівників через плинність кадрів або вихід на пенсію. Це відбуватиметься на тлі зростання попиту на такі компетенції в усій економіці, через що заміна фахівців ставатиме дедалі складнішою та дорожчою, створюючи суттєві ризики для конкурентоспроможності галузі.

Генеральна директорка FSSC Клер Танлі заявила: «Штучний інтелект та інші проривні технології відкривають період глибоких змін для фінансового сектору. Хоча можливості для інновацій і зростання очевидні, їх реалізація залежатиме від сильного лідерства, надійного управління, якісних даних, постійної уваги до результатів для клієнтів і, що критично важливо, пріоритетності розвитку навичок».

Побоювання щодо впливу AI на робочі місця у фінансовому секторі вже посилюються. Цього тижня CEO HSBC Жорж Ельхедері закликав співробітників переконатися, що вони «не протистоять змінам, не почуваються відстороненими, тривожними чи перевантаженими» через AI.

Тим часом глава Standard Chartered Білл Вінтерс був змушений надіслати співробітникам окремий меморандум із запевненням, що компанія цінує їхню роботу. Раніше він заявив, що в межах плану скорочення 7 800 робочих місць AI замінить «людський капітал із нижчою цінністю».

У коментарі Bloomberg CEO JPMorgan Джеймі Даймон назвав слова Вінтерса «невдалим формулюванням», але визнав, що AI вплине на всі професії.

«Я думаю, у майбутньому це скоротить кількість робочих місць, — сказав Даймон. — З’являться різні нові типи професій, і, думаю, ми найматимемо більше спеціалістів з AI та менше банкірів у певних категоріях, але це зробить їх продуктивнішими».

Джерело: Finextra.