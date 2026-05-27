Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

На борту Міжнародної космічної станції одяг не перуть: астронавти носять ті самі речі по кілька днів, а спідню білизну — іноді майже тиждень. Після використання одяг просто викидають разом зі сміттям у вантажні капсули, які згорають у земній атмосфері. Для МКС це не проблема, адже станція постійно отримує нові запаси. Але під час польотів на Марс така схема працювати не зможе

У далеких космічних місіях вода стане критично важливим ресурсом, а регулярне постачання речей із Землі буде неможливим. Через це навіть звичайне прання перетворюється на серйозний технологічний виклик. Американські дослідники вже запропонували варіант вирішення.

Інженери Гейб Сюй з Університету Алабами в Гантсвіллі та Челсі Кассіллі з Центру космічних польотів імені Маршалла створили установку, яку неофіційно називають «плазмовим пістолетом для очищення одягу». Пристрій працює на основі холодної плазми — потоку іонізованого газу, здатного знищувати бактерії та грибкові спори без використання води чи пральних засобів.

Система генерує суміш гелію, повітря та водяної пари, через яку проходить сильний електричний розряд. У результаті виникають активні іони кисню, що проникають у тканину та руйнують мікроорганізми через процес окислення. На відміну від ультрафіолетової обробки, до якої окремі бактерії вже навчилися адаптуватися, стійких до такого типу окислювального впливу мікробів науковці поки не виявили.

Читайте також: Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт

Під час експериментів холодна плазма обробила бавовняний зразок із приблизно 250 тис. спорових колоній на мілілітр. Після очищення їхня кількість зменшилася приблизно до 60 тис. Розробники стверджують, що технологія не пошкоджує тканину та є безпечною для людей — плазмовий струмінь настільки холодний, що до нього можна торкатися руками.

Втім, технологія поки далека від масового використання. Наразі пристрій здатний очищати лише вузьку смугу тканини — менш як сантиметр за один прохід. Команда вже працює над новими версіями: компактною плазмовою пральною системою із закритою камерою та комбінованим апаратом із вакуумною очисткою для різних поверхонь.

На думку дослідників, подібна технологія стане необхідною для майбутніх баз на Місяці й Марсі. Майбутнім астронавтам і колоністам знадобляться не лише системи життєзабезпечення, а й звичні речі для повсякденного комфорту — одяг, тканинні покриття, меблі. Без способу ефективно очищати такі матеріали створити повноцінний побут за межами Землі буде складно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда

Учені назвали найпоширеніше сміття на узбережжях світу

Антарктичний лід різко тане: учені попереджають про небезпеку

Джерело: NoWorries.