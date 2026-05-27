close-btn
PaySpaceMagazine

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

27.05.2026 17:30
Ольга Деркач

На борту Міжнародної космічної станції одяг не перуть: астронавти носять ті самі речі по кілька днів, а спідню білизну — іноді майже тиждень. Після використання одяг просто викидають разом зі сміттям у вантажні капсули, які згорають у земній атмосфері. Для МКС це не проблема, адже станція постійно отримує нові запаси. Але під час польотів на Марс така схема працювати не зможе

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

Фото: wikipedia.org, unsplash.com

У далеких космічних місіях вода стане критично важливим ресурсом, а регулярне постачання речей із Землі буде неможливим. Через це навіть звичайне прання перетворюється на серйозний технологічний виклик. Американські дослідники вже запропонували варіант вирішення.

Інженери Гейб Сюй з Університету Алабами в Гантсвіллі та Челсі Кассіллі з Центру космічних польотів імені Маршалла створили установку, яку неофіційно називають «плазмовим пістолетом для очищення одягу». Пристрій працює на основі холодної плазми — потоку іонізованого газу, здатного знищувати бактерії та грибкові спори без використання води чи пральних засобів.

Система генерує суміш гелію, повітря та водяної пари, через яку проходить сильний електричний розряд. У результаті виникають активні іони кисню, що проникають у тканину та руйнують мікроорганізми через процес окислення. На відміну від ультрафіолетової обробки, до якої окремі бактерії вже навчилися адаптуватися, стійких до такого типу окислювального впливу мікробів науковці поки не виявили.

Читайте також: Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт

Під час експериментів холодна плазма обробила бавовняний зразок із приблизно 250 тис. спорових колоній на мілілітр. Після очищення їхня кількість зменшилася приблизно до 60 тис. Розробники стверджують, що технологія не пошкоджує тканину та є безпечною для людей — плазмовий струмінь настільки холодний, що до нього можна торкатися руками.

Втім, технологія поки далека від масового використання. Наразі пристрій здатний очищати лише вузьку смугу тканини — менш як сантиметр за один прохід. Команда вже працює над новими версіями: компактною плазмовою пральною системою із закритою камерою та комбінованим апаратом із вакуумною очисткою для різних поверхонь.

На думку дослідників, подібна технологія стане необхідною для майбутніх баз на Місяці й Марсі. Майбутнім астронавтам і колоністам знадобляться не лише системи життєзабезпечення, а й звичні речі для повсякденного комфорту — одяг, тканинні покриття, меблі. Без способу ефективно очищати такі матеріали створити повноцінний побут за межами Землі буде складно.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Учені знайшли сліди давнього життя під кратером від астероїда

Учені назвали найпоширеніше сміття на узбережжях світу

Антарктичний лід різко тане: учені попереджають про небезпеку

Джерело: NoWorries.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
google news
Новини по темі
Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт 27.05.2026

Учені знайшли чорну діру, яка порушує уявлення про Всесвіт
Як виглядає помираюча зірка — фото 25.05.2026

Як виглядає помираюча зірка — фото
Уламки ракет та супутників падатимуть на Землю — попередження вчених 19.05.2026

Уламки ракет та супутників падатимуть на Землю — попередження вчених
Супутники Starlink можуть змінити клімат на Землі — учені 19.05.2026

Супутники Starlink можуть змінити клімат на Землі — учені
Землю накрила нова хвиля магнітних бур 18.05.2026

Землю накрила нова хвиля магнітних бур
До Землі наближається величезний астероїд — вчені 16.05.2026

До Землі наближається величезний астероїд — вчені

Вибір редакції
Всі
Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів
ТОП статей 27.05.2026

Як працюватиме новий фінмоніторинг та що зміниться для українців: думки експертів

 Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко
ТОП статей 25.05.2026

Чому одні українські digital-кейси перемагають у Європі, а інші – ні — інтерв’ю з Анастасією Байдаченко

Останні новини
Сьогодні  21:00

Хто в Україні заробляє найбільше: топ-10 посад

 Сьогодні  20:30

Рада провалила закон про оподаткування посилок

 Сьогодні  20:00

Фізики виявили «негативний час» у квантовому експерименті

 Сьогодні  19:30

4 криптовалюти, які можуть перетворити $10 на $100

 Сьогодні  18:10

ШІ може автоматизувати до половини роботи у фінансовому секторі

 Сьогодні  17:30

Астронавти на Марсі зможуть прати одяг без води

 Сьогодні  16:50

Інвестори виходять з Bitcoin-ETF: ринок втратив $1,5 млрд

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.