Антарктичний лід різко тане: учені попереджають про небезпеку

Антарктида десятиліттями залишалася одним із небагатьох регіонів планети, який ніби опирався глобальному потеплінню. Поки Арктика стрімко втрачала морський лід через зростання температур, антарктичний льодовий покрив демонстрував дивовижну стабільність. Однак тепер вчені заявляють: ситуація різко змінилася, а скорочення морського льоду стало настільки швидким, що це шокувало наукову спільноту

Про це йдеться у новому дослідженні, автори якого попереджають: Південний океан може перейти від ролі «гальма» глобального потепління до його прискорювача.

Від кінця 1970-х років супутники фіксували сезонні зміни антарктичного морського льоду — замерзлої морської води, яка щозими розширюється навколо континенту. Цей процес називали «серцебиттям планети», адже лід не лише відбиває сонячне світло назад у космос, а й допомагає регулювати океанічні течії та накопичення тепла.

На відміну від Арктики, Антарктида довго залишалася відносно стабільною. У 2007-2015 роках площа морського льоду тут навіть зростала. Але після 2015 року ситуація різко змінилася.

У 2023 році зимовий морський лід в Антарктиді скоротився до рекордно низького рівня. За оцінками дослідників, імовірність того, що таке падіння могло статися випадково, становить приблизно один шанс із 3,5 млн.

Вчені наголошують: вони очікували, що антарктичний морський лід поступово зменшуватиметься через глобальне потепління, однак нинішні темпи виявилися значно швидшими, ніж прогнозували кліматичні моделі.

Ключова причина — зміни у Південному океані навколо Антарктиди.

Згідно з дослідженням, десятиліттями тепло залишалося заблокованим у глибоких шарах океану. Верхній шар холодної прісної води працював як бар’єр, не дозволяючи теплішим солоним водам підніматися до поверхні.

Однак через озонову діру та викиди парникових газів вітри над Антарктидою стали сильнішими. Вони почали поступово «витягувати» теплі глибинні води ближче до поверхні.

До 2015 року цей природний бар’єр ослаб настільки, що шторми й потужні вітри почали активно перемішувати океанічні шари. У результаті тепло стало підніматися нагору та розтоплювати морський лід.

Науковці попереджають, що тепер процес перейшов у небезпечний самопідсилювальний цикл. Чим більше льоду тане, тим більше тепла поглинає океан. Одночасно солоність поверхневих вод зростає, через що вони легше змішуються з теплішими глибинними шарами. Це дозволяє ще більшій кількості тепла підійматися до поверхні й ускладнює утворення нового льоду.

Проблема виходить далеко за межі Антарктиди.

Морський лід відіграє критичну роль у глобальній кліматичній системі. Білий лід працює як дзеркало, яке відбиває сонячне випромінювання. Якщо його стає менше, океан поглинає більше тепла, що прискорює нагрівання планети.

Крім того, Південний океан є одним із найбільших природних «сховищ» тепла та вуглецю на Землі. Зміни циркуляції вод можуть послабити цю здатність, через що атмосфера накопичуватиме ще більше тепла.

Під загрозою опинилися й унікальні екосистеми Антарктиди. Водорості, які ростуть на морському льоді та під ним, є основою харчового ланцюга для криля, а від нього залежать пінгвіни, тюлені, кити та морські птахи.

Дослідники вже пов’язують рекордно низький рівень льоду з масовою загибеллю пташенят імператорських пінгвінів, які тонули через руйнування крижаного покриву.

Вчені поки не можуть точно сказати, чи стала нинішня зміна незворотною. Однак вони попереджають: якщо низький рівень морського льоду збережеться, Антарктида може перестати стримувати глобальне потепління й почати його прискорювати.

Джерело: Science Alert.