Учені виявили мікропластик у міському повітрі

18.05.2026 18:50
Ольга Деркач

Німецькі вчені виявили, що мікропластик уже став помітною складовою міського повітря. Дослідження, проведене в Лейпцигу, показало: близько 4% дрібнодисперсних частинок у повітрі складаються з пластику, а головним джерелом забруднення є стирання автомобільних шин

Науковці з Інституту тропосферних досліджень Лейбніца (TROPOS) та Університету Карла фон Оссецького в Ольденбурзі опублікували результати роботи в журналі Communications Earth & Environment. За їхніми оцінками, жителі міста на кшталт Лейпцига щодня вдихають приблизно 2,1 мікрограма пластикових частинок із повітря.

Дослідники пов’язують такий рівень забруднення з підвищенням ризику смертності від серцево-судинних захворювань на 9%, а від раку легень — на 13%.

Головне джерело — автомобільні шини

У межах дослідження вчені збирали зразки повітря протягом двох тижнів у районі однієї з найбільш завантажених магістралей Лейпцига. Для аналізу використовували спеціальні фільтри та метод піролізної газової хроматографії з мас-спектрометрією, який дозволяє визначати типи полімерів у повітрі.

Команда дослідила 11 найпоширеніших типів пластику, серед яких поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, полістирол та частинки стирання шин.

Саме шинний пил виявився основним джерелом забруднення — на нього припадало близько 65% усього пластику в атмосферних зразках. Далі йшли полівінілхлорид, поліетилен та PET-пластик.

За словами авторів дослідження, результати свідчать, що проблему забруднення повітря неможливо вирішити лише переходом на електромобілі, адже навіть без вихлопів транспорт продовжує створювати мікропластик через стирання шин.

Мікропластик знаходять навіть у віддалених регіонах

Останніми роками науковці дедалі частіше знаходять мікро- та нанопластик не лише в містах, а й у полярних регіонах, горах та океанах. Частинки можуть потрапляти в атмосферу з дорожнього пилу, текстилю, міських поверхонь і навіть із морської води через бризки.

Нанопластиком вважають частинки менші за 1 мікрометр, тоді як мікропластик має розмір до 1 міліметра. Через надзвичайно малий розмір вони здатні проникати глибоко в легені.

Науковці зазначають, що вдихання таких частинок може провокувати окислювальний стрес та запальні процеси. Крім того, на поверхні пластику можуть накопичуватися важкі метали й токсичні органічні сполуки, що потенційно посилює шкоду для організму.

Попри це, Всесвітня організація охорони здоров’я та Євросоюз поки не мають офіційних норм щодо вмісту пластикових частинок у повітрі.

Потрібні нові правила для контролю повітря

Автори дослідження наголошують, що мікро- та нанопластик слід розглядати як новий тип атмосферного забруднення.

«Близько двох третин мікропластику походить від стирання шин. Це означає, що для захисту здоров’я необхідно враховувати такі частинки в правилах контролю якості повітря та створювати окремі нормативи», — заявив керівник дослідження, професор TROPOS Гартмут Геррманн.

Дослідники визнають, що галузь вивчення повітряного пластику ще перебуває на ранньому етапі. У майбутньому вони планують проводити довші спостереження, щоб оцінити сезонні зміни та точніше визначити вплив мікропластику на здоров’я людини.

Джерело: SciTechDaily.

